El PP obliga a Alonso a aceptar el acuerdo con Cs si quiere ser candidato

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, instó al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, a decidir si acepta el acuerdo con Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones vascas, ya que "él sigue siendo el candidato".

Si finalmente decide continuar liderando las listas del PP, será con Ciudadanos. Beltrán recordó que este tipo de acuerdos los firma el partido a nivel nacional puesto que se trata de un "bien superior", ganar votos en el País Vasco contra el nacionalismo y el independentismo, y eso "requiere generosidad y no tener intereses personales o partidistas".

El acuerdo, suscrito este viernes por la ejecutiva nacional del PP con Cs, no cuenta con el aval de Alonso, que ha convocado para el próximo lunes en Vitoria una reunión de la junta directiva regional para analizar la situación. En la reunión no está previsto que plantee su dimisión, una hipótesis que no ha contemplado en ningún momento, según señalaron a Efe fuentes populares vascas.

El rechazo de Alonso al acuerdo ha "sorprendido" en el PP, ya que, según dijo Beltrán en declaraciones a Cope, él "estaba dispuesto y siempre le ha parecido bien este acuerdo de coalición, se ha hablado en numerosas ocasiones". Así, explicó que el político vasco habló del tema tanto con el presidente del partido, Pablo Casado, como con el secretario general, Teodoro García Egea, y ella misma, dijo, se citó con él para explicarle el acuerdo de cara a las elecciones autonómicas del 5 de abril.

Sobre la salida que ahora tiene el presidente de los populares vascos tras rechazar la coalición, respondió: "La que decida, es una decisión que tiene que tomar él". "Él sigue siendo el candidato, él es el que tiene que decidir si acepta el acuerdo o no lo acepta".

En relación a la coalición se pronunció también el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, quien afirmó que "ningún proyecto personal va a estar por encima de la unidad de los constitucionalistas".

Durante su discurso de clausura de la reunión intermunicipal del PP de La Rioja, Terol dijo que esa unidad es "lo que necesita el País Vasco" y lo que piden los votantes de estas formaciones, ya que con ella se suman fuerzas "a favor del constitucionalismo con un proyecto de futuro para todos los vascos".

Desde Ciudadanos, su líder en Cataluña, Lorena Roldán, celebró el acuerdo, aunque ha evitado pronunciarse sobre Alonso ye indicó que le corresponde al PP pronunciarse sobre "posibles discrepancias" en sus filas respecto a la coalición. "Hoy estamos de celebración, conseguimos cerrar un acuerdo (...) Estamos muy satisfechos porque por fin conseguimos dar respuesta a personas que están cansadas del nacionalismo", dijo Roldán en declaraciones a la prensa en Barcelona.

El acuerdo suscrito por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, contempla que la candidatura se presente a los comicios bajo el nombre de PP + Cs y garantiza en las listas electorales dos puestos de salida para la formación naranja, mientras que el cabeza de lista será designado por el PP.

Tras la firma, el PP vasco recordó que "siempre" ha defendido una coalición con Ciudadanos para "reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco", pero aclaró que "queda tiempo para ajustarlo (el acuerdo) a la realidad del proyecto de centro derecha que lidera el PP" en Euskadi. Sin embargo, el acuerdo establece expresamente que el cabeza de lista de la coalición "será designado por el Partido Popular", sin mencionar a Alonso, y añade que se garantizan "dos puestos de salida" para Cs, algo que Alonso sigue considerando "inasumible".