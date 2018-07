El PP de Casado

Es el presidente y quiere que se note. En Barcelona, donde presentó a su equipo, insistió en que era el grupo que quería tener. Sin embargo, quien haya seguido de cerca los acontecimientos de la segunda vuelta de las primarias del PP, cuando los compromisarios podían enmendar la plana a los militantes que habían dado el triunfo a Soraya Sáenz de Santamaría, advierte al primer vistazo de la Ejecutiva que Pablo Casado se ha visto obligado a pagar los servicios prestados. Sobre todo a María Dolores de Cospedal, que ha incluido en la cúpula a parte de sus incondicionales, entre ellos Vicente Tirado, su eterno número dos en Castilla-La Mancha.

Casado ganó claramente el congreso en el que al principio aparecía Soraya como ganadora, que poco a poco fue perdiendo fuerza ante un Casado que sumaba adeptos que en algunos casos habían prometido también su voto a la ex vicepresidenta. Por otra parte, el discurso entusiasta de Casado dio el empujón final a los dudosos, si quedaba alguno en el congreso. El llamamiento a la unidad y a recuperar la ilusión y el tono de Casado fueron decisivos. Este PP no tiene nada que ver con el de horas antes.

PSOE y C's empiezan a pensar con la llegada de Casado que el PP no es un partido en declive

Mariano Rajoy fue despedido con honores y con el reconocimiento unánime a su figura, aunque algún gesto indicaba que había gente con excesiva prisa en pasar página. Por ejemplo, el senador que pidió al Comité Organizador que retirara del vídeo del ex presidente, emitido justo antes de su intervención, las dedicatorias que distintos dirigentes internacionales le dirigían. El senador ha recibido premio de Casado, aunque es más que probable que el nuevo líder del PP no tuviera noticias de cómo se las gasta el personaje que debe su carrera a quien pretendía restar méritos. Seguro que dicen la verdad los que cuentan que el ex presidente no oculta su decepción ante ciertos comportamientos.

el reducto de soraya

La obsesión de Casado desde que ganó el congreso ha sido la integración, pero se encontró con varios problemas. Primero: no era consciente de cómo las animadversiones personales podían condicionar la estructura del equipo. Casado repite que manda él, pero si es así no se comprende que haya prescindido de algunos con los que mantenía una relación excepcional y que cosechaban la animadversión de la ex secretaria general.

Tampoco supo calibrar que a Soraya le importaba de verdad que su porcentaje de votos tuviera una representación efectiva. No en número de miembros de su candidatura integrados en la nueva Ejecutiva, sino que los que se integraran tuvieran influencia real, no fueran floreros. Sí comprendió Sánz de Santamaría que muchos de los que la habían apoyado aceptaran las propuestas de unirse al equipo de Casado: no es lo mismo formar parte del núcleo incondicional de un candidato que del grupo de apoyo. Eso explica que varios que expresaron públicamente que votarían a Soraya, aceptaran sin problema incorporarse al equipo de Casado.

"Es el nuevo presidente y por tanto la persona para la que hay que trabajar porque representa el partido", dice uno; otro: "No siento que formar parte de la Ejecutiva de Pablo sea desleal a Soraya, a la que sigo admirando y considerando una mujer excepcional. Pero Pablo ha ganado y el partido de ninguna manera puede estar dividido". Un tercer miembro de la Ejecutiva: "No hay sorayistas, sino personas del PP que, como yo, entre Casado y Santamaría pensábamos que Soraya era más adecuada para presidir el partido. Pero si el congreso lo gana Pablo, toca trabajar con él para que el PP recupere los votos que ha perdido y vuelva a ganar las elecciones. Más pronto o más tarde estoy convencido de que Soraya va a trabajar con Pablo porque lo que importa es el PP".

Soraya, Fátima Báñez, José Luis Ayllón y Alfonso Alonso son considerados por algunos el núcleo disidente. Pero ellos niegan la disidencia, simplemente consideran que lo que se les ofrecía no representaba la unidad. Y, ante las palabras de Casado de que no va a permitir corrientes, reaccionan con prontitud: en ningún caso serán corriente, ni ala progresista o no progresista. Sólo no les tienta formar parte del equipo de Casado, aunque piensan seguir trabajando en el partido, en lo que haga falta y donde haga falta. Uno de los cuatro apunta que donde puede haber corrientes es en la propia Ejecutiva, porque con tanta necesidad de responder a quienes cooperaron para ganar el congreso, convergen en la dirección actual distintas sensibilidades; y, encima, filias y fobias personales, como sabe cualquiera que conozca bien las entrañas del PP.

teo y maroto

Casado ha colocado en la secretaría general a Teodoro García, amigo de Nuevas Generaciones y muy cercano a él. Es el nombramiento que causa más recelo, porque no conoce apenas el partido, su trayectoria no es relevante y es señalado en algunos círculos como excesivamente inclinado a imponer su criterio aludiendo a que si no se sigue puede haber consecuencias.

La idea generalizada es que el peso del día a día lo llevará Javier Maroto, con experiencia de gestión, conoce muy bien el partido, ha sido clave para configurar la Ejecutiva nueva e hizo muchas llamadas a las personas con las que Casado quería contar. Algunas, por cierto, no aceptaron puestos de relevancia por razones familiares, por eso algunos de los nombres que se han barajado estos días no figuran donde se pensaba.

El nuevo equipo no provoca entusiasmo generalizado, se advierten excesivamente las cuotas así como la falta gestión y conocimiento del PP en la mayoría de ellos, aunque ese problema se arregla con el tiempo. Lo mejor de la nueva Ejecutiva es la ilusión con la que emprenden la tarea, ilusión entusiasmo que les transmitió Pablo Casado desde el momento en que se subió a la tribuna de oradores en el congreso extraordinario y enardeció a los compromisarios con su verbo encendido y su convicción de que se puede conseguir lo que uno se propone si se empeña en conseguirlo.

Habrá que esperar para comprobarlo pero, de momento, el PP de Casado ha provocado que en el PSOE y en Ciudadanos empiecen a pensar que no es un partido en declive y puede darles un disgusto en las muchas elecciones que se celebran en los próximos meses.