PP, Cs y Vox critican el sello de Correos que conmemora los 100 años del PCE

El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han censurado este jueves la decisión de Correos de emitir un sello conmemorativo del primer centenario del Partido Comunista (PCE) y han pedido la pedir la dimisión de su director, Juan Manuel Serrano.

El PCE ha agradecido este jueves en Twitter a Correos la emisión del sello conmemorativo recordando la celebración de los primeros cien años del partido fundado en 1921. Se trata de una tirada de 135.000 unidades que estará disponible a partir de la próxima semana.

"Es una vergüenza. Retírenlo", ha reclamado de inmediato el senador del PP Rafael Hernando, que ha advertido de que "el comunismo, el nazismo, y el fascismo son ideologías totalitarias condenadas por el Parlamento Europeo y que causaron millones de muertes".

"Aquí el gobierno socialpodemita lo celebra y rinde homenaje con un sello al Partido Comunista", ahonda el senador 'popular' cargando contra el Gobierno de coalición.

También Vox ha denunciado que la historia del PCE es "de violencia, checas, paseos, odio y totalitarismo" contra todos los españoles, "incluidos los de izquierdas". Por ello, cree que el mejor homenaje sería "que los jóvenes conozcan su pasado criminal y genocida sin manipulaciones"; y propone como alternativa que el sello recuerde el 86 aniversario de la matanza de Paracuellos.

Los de Santiago Abascal acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de usar las instituciones públicas "para su sectarismo y delirios" con el objetivo de "blanquear y reescribir su historia criminal a golpe de imposición".

Por su parte, Ciudadanos ha exigido la dimisión del presidente de Correos, ya que cree que conmemorar el siglo de vida del Partido Comunista "es conmemorar el odio, el crimen y la miseria". "Contraviene, además, la resolución europea de 2019 sobre el comunismo y el nazismo. Mancha la imagen de España y es una vergüenza", avisan los 'naranjas'.

PCE: "No hay derecha democrática"

Para el secretario general del PCE, Enrique Santiago, estas críticas demuestran que "no hay derecha democrática en España", ya que "no soportan la democracia ni que el PCE haya estado en primera línea para defenderla cada vez que las oligarquías y la reacción han intentado acabar con ella".

También el ex vicepresidente y ex líder de Podemos Pablo Iglesias se ha hecho eco de la polémica. "¿Hay algún partido político que luchara más por la democracia en España? No ¿verdad? Pues eso...", ha reivindicado en su cuenta de Twitter.