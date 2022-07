El PP acusa a Sánchez de ser "el peor alumno de la clase" en Europa

Alberto Núñez Feijóo fue muy crítico ayer con la política económica del Gobierno y sostuvo que la inflación en el 10,2% en mayo demuestra que el presidente, Pedro Sánchez, es "el peor alumno de la clase" en Europa. Así lo reprochó el presidente del PP en un acto en la localidad coruñesa de O Pino donde cerró la minigira autonómica que ha dedicado a exponer sus propuestas económicas, presentadas previamente en el País Vasco y Cataluña.

Feijóo lamentó la alta inflación, que consideró como el principal problema de España y pidió "reformas sensatas" para frenarla, como ha propuesto, según dijo, en diversas ocasiones desde el PP. "Gastemos el dinero con rigor, hagamos una economía más competitiva y, por favor, no vuelva a gastar el dinero de la deuda", en mantener el que es el "Gobierno más caro de la democracia español", incidió el líder popular, que pide al Ejecutivo que piense en las "familias que no pueden llegar a fin de mes" por la carestía de los productos.

González Pons augura que se aproxima una crisis económica "muy severa" tras el verano

Con este escenario, es "inaudito" que el jefe de Ejecutivo diga "que las medidas que tomó son las adecuadas" cuando él "sistemáticamente es el peor alumno de la clase" en Europa.

A este hilo, remarcó que en su partido no reclaman "cosas raras" porque "ayudar a los que menos tienen es algo no sólo razonable, sino obligatorio" ya que el "incremento de precios en España está otra vez por encima de la media europea" y quienes lo padecen "no son los poderosos sino son las rentas más modestas, más bajas".

Precisamente a esta parte de la sociedad, subrayó, es a la que "se debe el PP de toda España" y, por ello, se ha comprometido a trabajar "por ellos", por las miles de familias que no llegan a fin de mes.

En el encuentro en el que participaron 4.000 militantes y afiliados del PP, Feijóo puso de relieve la "victoria histórica del PP en Andalucía" que ha sido un "soplo de aire fresco" que puso de manifiesto que puede volver a España "la centralidad frente al radicalismo" lejos de un Gobierno que cada día "se divide más".

El ex presidente gallego agradeció el respaldo de los suyos en Galicia y aseguró que "no hay un lugar mejor para estar en un día como hoy porque no hay una mejor compañía con tantos amigos".

El presidente gallego y líder del PP en la comunidad, Alfonso Rueda, ha puesto en valor la relevancia de este acto en el que el partido se reivindica nuevamente unido "con la alegría de vernos a ver" para "dar las gracias" por lo conseguido y "ponerse a trabajar" para los próximos retos ya que "sólo nos vale ganar", dijo.

"Tenemos muy poco tiempo para acabar de elegir los equipos" con los que demostrar que "somos un partido de Gobierno", insistió Rueda, que añadió: "Somos el PP y salimos a ganar en todos los ayuntamientos".

Paralelamente, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, auguró ayer que España está "ante una gran crisis económica muy severa" que supone "casi una emergencia" y criticó que el Gobierno y Sánchez "han fallado en el diagnóstico y en las soluciones" puesto que "no vieron venir la crisis como hizo Zapatero". Así lo expresó ayer en Valencia durante el acto de celebración del primer aniversario de la elección de Carlos Mazón como presidente del PPCV, donde González Pons lamentó que "vuelve a subir la luz casi un 2% pese a todas las medidas del Gobierno" y que la inflación es "la más alta de todos los grandes países de la zona euro".

"La recesión está cerca, la inflación no para de crecer y no vemos ninguna medida de verdad efectiva para impedir la una y la otra", criticó. "Hace mucho que la prima de riesgo no se sienta a nuestro lado, pero id haciéndole sitio que es posible que después del verano vuelva, que los intereses de la deuda crezcan, que los precios no moderen su crecimiento, que el empleo empiece a verse afectado y que España en su conjunto se empobrezca", advirtió, al tiempo que pronosticó que se aproxima "una crisis muy severa".