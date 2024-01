El PP admite que se reunió con Junts, pero aclara que Feijóo se enteró después

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, aseguró este miércoles que en agosto exploró un acuerdo con Junts para la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, indicó que el presidente del partido, tuvo conocimiento del encuentro después de que tuviera lugar, porque, ha añadido, no se informa a la dirección a priori para un "café entre concejales".

Según publica La Vanguardia, fue antes de constituirse la Mesa del Congreso y en la reunión, que se celebró en el hotel Alma de la capital catalana, participaron el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet (hombre de confianza de Carles Puigdemont), el concejal barcelonés Josep Rius y, por parte del PP, el líder en Barcelona, Daniel Sirera, y el asesor político Xavier Domínguez, que participó en la campaña de Feijóo.

Los contactos entre ambas formaciones para sondear posibles pactos ya trascendieron el verano pasado, cuando los independentistas y populares admitieron que rápidamente descartaron la posibilidad de llegar a ningún acuerdo. En declaraciones este miércoles a Rac1, Sirera ha explicado que fue un encuentro "cordial" en el que Junts planteó la amnistía y un referéndum de autodeterminación, que hicieron "inviable" cualquier tipo de pacto.

"Café entre concejales"

Según el edil popular, Núñez Feijóo no estaba al corriente de esta reunión, que solicitó Junts al considerar al PP un partido "más de fiar" que el PSOE. "La gente de Junts es consciente de que Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo y no es de fiar", señaló Sirera, que añadió que si el PP hubiese aceptado lo que pedía Junts, "Feijóo podría haber sido presidente", aunque ha remarcado que el PP no está "por una silla sino para mejorar la vida de los catalanes".

Pese a esto, desde la directiva nacional, Rellado aclaró que "era un café entre dos concejales de un Ayuntamiento y normalmente los concejales no llaman a Génova para decir que van a tomar un café", al ser preguntado acerca de si Feijóo encargó ese contacto.

Ante sucesivas preguntas sobre esa reunión en la rueda de prensa, Tellado insistió en que se trató de un café entre concejales, a la que asistió también "un diputado". "Oídas sus propuestas no hizo más que trasladarlas", apuntó Tellado al relatar que Sirera informó a posteriori a la dirección del PP sobre las peticiones de Junts para apoyar una investidura de Feijóo, las cuales, ha agregado, coincidían con lo expresado luego por el ex president catalán Carles Puigdemont en una conferencia de prensa en Bruselas, y que el PP no aceptaba. "Eran exigencias a la altura del PSOE, que parece ser que sí las ha aceptado todas", añadió.

Explicaciones

Ese "café entre concejales", reiteró Tellado, no se convierte "en una negociación", ya que todos los políticos mantienen "contacto todos los días en cualquier ámbito", en "reuniones formales e informales", algo que hay que ver "con normalidad".

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, pidió al PP que aclare a sus votantes cuántas reuniones ha mantenido con Junts y de qué habló en esos encuentros. Desde el PSOE reclamaron al PP transparencia y a su líder, Alberto Núñez Feijó, que diga con claridad si el partido liderado por Carles Puigdemont es un interlocutor válido para su formación.

Acerca de si el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, también tuvo por entonces alguna reunión con dirigentes de Junts, el portavoz del PP reiteró que lo desconoce, que no ha hablado con él sobre ese asunto, y que tendrá que ser él mismo quien responda a esa pregunta.

Otros temas

Respecto a la negociación con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tellado afirmó que el PP continúa abierto, con las condiciones que Feijóo expresó de que se haga bajo la mediación de la Comisión Europea y que incluya una reforma de la legislación al respecto.

Advirtió de que la negociación pues "está encima de la mesa" con esos requisitos, pero no sin ellos, si es lo que pretende el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez. "Si quiere hacer un paripé con el PP para justificar sus pactos con partidos antisistema, que no cuente con nosotros", avisó.