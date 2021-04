El PP anuncia una "ofensiva" contra Marlaska si Sánchez no lo cesa este martes

El PP se pregunta qué hay detrás del rescate de Plus Ultra , que opera vuelos de larga distancia, sobre todo con América Latina, y lamenta que ese apoyo monetario no lo hayan recibido compañías españolas como Air Europa e Iberia, a las que "han dejado colgadas" para "beneficiar a una línea aérea con un solo avión".

El ministro no tiene "ninguna voluntad de dimitir"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que no tiene "ninguna voluntad de dimitir" tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la causa del 8-M. Tras el acto de la toma de posesión de Silvia Gil como jefa de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, el ministro, a preguntas de los medios sobre esta sentencia, conocida el 31 de marzo, se ha limitado a insistir que no piensa dimitir y que sigue trabajando. El Gobierno, ha agregado Grande-Marlaska, "no hace valoración de resoluciones judiciales", aunque el Ejecutivo, según ha recordado, ha manifestado su decisión de recurrir la resolución.