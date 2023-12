El PP considera que una reunión entre Sánchez y Puigdemont es una "humillación"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que una hipotética reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex president catalán Carles Puigdemont, fuera de España y sin mediador, es una nueva "humillación" y muestra la "degeneración" a la que Sánchez está llevando a España.

En una entrevista en TVE, Gamarra se ha referido al anuncio hecho este jueves por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha avanzado que Sánchez y Puigdemont mantendrá una reunión próximamente para "normalizar la relación y negociación" entre ambos. Gamarra ha recordado que la reunión será en el extranjero porque si Puigdemont pone "un pie en España, sería detenido" y ha lamentado que Sánchez esté dispuesto a "humillarse todavía más" y ver cómo "un prófugo de la justicia le ha convertido en una marioneta que maneja a su antojo".

"Pero es una marioneta que un prófugo de la Justicia maneja a su antojo porque Pedro Sánchez ha decidido que así sea con tal de estar en la Moncloa", ha abundado la número dos. Sobre que la reunión se celebre en el extranjero, Gamarra ha subrayado que lógicamente tiene que ser fuera de España porque Puigdemont, al estar huido, "si pone hoy un pie en el país tiene que ser detenido". Gamarra ha expresado que en lugar de reunirse con Puigdemont, lo que tiene que hacer Sánchez, si fuera un "buen gobernante", es decirle al ex presidente catalán y líder de Junts que venga a España para ser arrestado y "rendir cuentas ante la Justicia".

Reunión con Feijóo

Además, la secretaria general del PP ha añadido que su partido "sigue a la espera" de que Moncloa les remita un "orden del día" del anunciado encuentro entre Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "hay muchos temas de los que hablar", comenzando por la moción de censura en Pamplona que daría la alcaldía a Bildu.

No obstante, ha insistido en la "gravedad" de que Bildu llegue a las instituciones de la mano del PSOE con Pedro Sánchez lo que ha calificado de "pago" por un pacto que "no se ha hecho público" y, por tanto, ha insistido, se trata de un pacto "encapuchado" con los "herederos de ETA, que no condenan el terrorismo", y "una mentira más de Sánchez para perpetuarse en el poder" Gamarra ha añadido que si los españoles no quieren que Bildu llegue a las instituciones "tienen un instrumento útil: votar al PP", y ha recordado que en las próximas elecciones vascas podrán elegir un lehendakari, "y para parar todo esto y que el próximo lehendakari no sea de Bildu" ha pedido el voto para los populares.

Por su parte , el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha referido también al encuentro entre Sánchez y Feijóo en una entrevista en Antena 3 y ha denunciado que la "hipotética reunión" es una "cortina de humo para tapar el debate de la ley de amnistía". Tellado ha señalado además que el Ejecutivo no ha vuelto a llamar al PP después de que el gabinete de Sánchez propusiese tres fechas para el encuentro antes de que termine el año y los populares exigiesen pactar primero el orden del día de la reunión