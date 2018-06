Un edil del PP declara que no sabía que tiene un máster: "No hice ni el huevo"

La jueza que investiga el máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes exhibió ayer al ex concejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él mostró su perplejidad: "No hice ni el huevo".

El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón declaró como testigo en la jornada de ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Según manifestó en declaraciones a los medios, se quedó perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le mostró sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada".

"No hice ni el huevo, como se dice", bromeó, y explicó que, aunque él se matriculó porque en ese momento tenía interés en cursarlo para estudiar posteriormente un doctorado, luego se dio cuenta de que no podía atender a clase ni estudiar las asignaturas por su condición de concejal y no llegó a cursarlo, por lo que este registro de notas le parece "inaudito" y "vergonzoso".