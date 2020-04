El PP eleva el tono: "No hay plan, ni nadie al volante"

La ansiedad acumulada durante el largo confinamiento y la amenazadora presión de los argumentos económicos están poniendo a prueba el siempre complejo juego de equilibros del sistema de poder autonómico. El Gobierno no deja de insistir en que la gestión de la desescalada le corresponde a él, y se ha visto incluso en la necesidad de recordar a todos que no se trata de una carrera, pero aun así las comunidades manotean entre el barullo alzando al aire sus respectivos planes para que el Gobierno les dé la razón y les permita estrenar lo antes posible la nueva y difícil normalidad. Ante este panorama, el líder del PP, Pablo Casado, que sin romper del todo la baraja se muestra cada día más irritado, lanzó un nuevo ataque al Gobierno: "No tiene plan, no hay nadie al volante".

Muy afanados en demostrar que tienen uno están muchos ejecutivos autonómicos: aparte del andaluz, que ya ha reclamado varias veces un puesto en la pole position, también los de Madrid, Canarias, Valencia o Aragón (que presentó una propuesta de desescalada en cuatro fases, atendiendo a criterios de densidad poblacional) reclamaron para sus respectivos territorios la vía libre para la paulatina salida del confinamiento. Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, recordó que "nadie puede sustituir al Gobierno de España", en el que depositó la responsabilidad y la obligación de proporcionar el plan y facilitar el material de seguridad necesario para llevarlo a cabo.

Casado sostiene que el único plan de Unidas Podemos es "basarse en subvenciones"

El problema, se quejó Arrimadas (y la queja es ya, por recurrente, significativa), es que el Gobierno no ha consensuado estas medidas con la oposición, ni con las comunidades ni con los agentes sociales. "¡Cómo es posible que se haya diseñado un plan de desconfinamiento sin tener los datos del estudio serológico!", exclamó la líder de Ciudadanos durante una rueda de prensa por videoconferencia. El presidente Sánchez, reiteró, habla de acuerdos pero no deja de actuar en solitario.

Esa denuncia la comparte Pablo Casado, si bien la suele exponer con más dureza. Tras acusar a Unidas Podemos de pretender "cerrar España hasta diciembre y basarse en subvenciones", el líder del PP urgió a la recuperacion de la economía productiva. Pero "si no hay test, es imposible que la reabramos y además será muy difícil prevenir posibles rebrotes si hay personas asintomáticas que ya están en la calle". Y sin embargo, añadió, propinando un nuevo golpe, el Gobierno "ha dedicado más dinero a las encuestas electorales a través del CIS que a hacer una encuesta serológica y una encuesta exacta y epidemiológica de cómo está la población española en cuanto a contagios".

Además, Casado reclamó un fondo de liquidez para las comunidades. "Ése que pide él para Europa", dijo, lo deberían tener "las autonomías, que son las que están dando el callo en los hospitales, las residencias de mayores y en los servicios de proximidad a las familias más vulnerables".