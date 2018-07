El PP aguarda el resultado de las votaciones

El Partido Popular está a la espera de lo que decidan las urnas. Las mesas electorales se han cerrado a las 20:30 y ha comenzado el recuento de votos de los militantes inscritos para elegir al sucesos de Mariano Rajoy.

Así, a las 18:00, ya habían ejercido su derecho a voto el 65,8 por ciento de los 66.706 afiliados inscritos para votar en esta primera vuelta del proceso para elegir nuevo líder, que culminará dentro de quince días con un congreso extraordinario, en el que serán los compromisarios los que tengan la última palabra.

Porcentaje que prácticamente dobla el ofrecido a la 13:00 por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ya que entonces la cifra llegaba al 35%.

La jornada electoral, según informa el PP en un comunicado, transcurre con normalidad desde que se abrieron las mesas electorales a las 9:30, sin incidentes reseñables.

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado este jueves a dejar a los militantes votar en la "más absoluta libertad" y "no descartar ni afirmar nada" sobre una posible candidatura de integración hasta saber los resultados de esta primera vuelta.

En declaraciones tras votar en el distrito de Salamanca, en Madrid, para elegir a los candidatos y los compromisarios para el congreso extraordinario, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el PP es el partido de la libertad y se ha mostrado convencida de que los militantes votarán libremente pensando "en lo mejor para España".

Ha considerado que "hoy no es el día" para hacer quinielas ni aventurar resultados o posibles acciones futuras, aunque sí ha dicho que "no contempla la posibilidad" de no pasar este primer corte del voto de los afiliados y que se encuentra "muy tranquila y contenta".

Pablo Casado ha dicho que lo más "democrático" es ir a una segunda vuelta para elegir al sucesor de Mariano Rajoy más que una candidatura de integración, independientemente de que la votación arroje un resultado muy ajustados entre los dos finalistas.

Tras participar también en el madrileño distrito de Salamanca en la votación, Casado ha asegurado que si se respetan las normas del proceso interno, "habría que ir a una segunda vuelta independientemente del resultado" y de lo ajustado que sea.Y aunque no ha querido entrar en "hipótesis" y descartar una candidatura unitaria, ha recordado que habrá cuatro candidatos que hoy queden fuera.

Por ello, opina que "también es muy democrático" que los votos que vayan a esos cuatro aspirantes "decidan" en el Congreso, a través de los compromisarios, "cuál de los dos que han pasado el corte quieren que sea su candidato nacional".

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha y candidata, María Dolores de Cospedal, ha animado a participar en la primera vuelta del proceso de elección del próximo líder del partido, para que el PP salga "más fortalecido y más unido desde hoy".

Cospedal se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras votar en la urna habilitada en la sede del Partido Popular de la ciudad de Albacete, donde está afiliada.

Ha avanzado que seguirá los resultados "a última hora de la tarde desde Madrid" y ha preferido no hacer valoraciones sobre qué opciones cree que tiene su candidatura de resultar la más votada, aunque sí ha subrayado que es "optimista, porque este proceso es una oportunidad para los militantes del PP".Por ello, ha opinado que "una buena participación es buena para todos", no solo para su candidatura, al tiempo que ha destacado que el día de hoy es "importante" para el PP y "también para España".

José Manuel García-Margallo ha dicho que "hoy es un gran día y a partir de ahora empieza una nueva etapa en la que todos debemos integrarnos para unir al partido".

"Una unión real basada en las discrepancias y en la solución de las discrepancias dentro del partido por métodos democráticos, no en la unanimidad que es algo completamente ajeno a las prácticas democráticas; en cada tema, cada militante puede tener una opinión diferente, lo que se trata es de escucharlas, armonizarlas y llegar a soluciones comunes", ha dicho el exministro.

García-Margallo ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras votar en el municipio alicantino de Xàbia, donde suele residir en verano.

El candidato ha dicho que hoy es un día de "alegría" para su partido, ha agradecido a la militancia del PP y ha expresado el compromiso de "integración con el resto de los candidatos que estamos peleando por la presidencia" del partido."Y, sobre todo, el compromiso, como hemos estado siempre, al servicio de España, que es nuestra razón de ser", ha señalado.

Preguntado por si cree que los dos candidatos que ganen esta primera vuelta de las primarias se unan en una sola para finales de julio, García-Margallo ha contestado que "todo va a depender de cuál sea el resultado"."Si el resultado es muy claro, es posible que no haya ni siquiera segunda vuelta", ha indicado.

En cambio, "si el resultado no es muy claro y el apoyo del ganador no es excesivamente numeroso, pongamos un 30%, es posible que haya que buscar fórmulas para encontrar un candidato que suscite mayor consenso en el partido y que pueda concurrir a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno con un respaldo mayor del partido", ha apuntado García-Margallo."Creo que ahí hay que esperar a ver cuáles son los porcentajes, pero no descarto que haya una segunda vuelta en que haya un candidato alternativo al primero si es capaz de suscitar más apoyos, más consenso, más unanimidad entre los militantes", ha añadido.

Otro de los candidatos, Elio Cabanes, ha abogado por que una vez elegida la persona que lidere la formación, el resto se una para "trabajar todos juntos" y que el partido salga reforzado. Cabanes ha hecho estas declaraciones tras participar en las elecciones para designar a los candidatos y los compromisarios para el congreso extraordinario del PP que se celebrará los próximos días 20 y 21.

El candidato, que ha votado poco antes de las 10:00 en el Centro Polivalente de La Font de la Figuera, ha considerado que en estas primarias han sido "principiantes" y se han "cometido errores". "A la próxima lo haremos mucho mejor y se subsanarán", ha dicho para mostrar su respeto a "cómo se han hecho las cosas y las normas que ha habido".

Tras indicar que confía que durante este día vote la gente inscrita y "salgan los mejores que crean ellos para dirigir el partido", ha explicado que acudirá a trabajar a la estación de servicio, donde lleva "toda la semana sin aparecer"; luego irá a casa a estar con su familia y por la noche a Casa Emilio, un bar de carretera de Montesa, para seguir las votaciones con su gente.

Ha deseado suerte al resto de candidatos y espera que ellos hagan lo mismo con él, al tiempo que ha confiado en que si hacen alguna declaración a los medios sea para invitar a los militantes que están inscritos "a que voten y sea el máximo número de gente" el que lo haga.