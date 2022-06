El PP enviará en un mes su propuesta para renovar el CGPJ

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha anunciado este lunes que enviará al Gobierno antes de un mes su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y ha alertado de las consecuencias que pueden venir de la UE si el Ejecutivo nombra a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por cuota, sin esperar al CGPJ.

En una rueda de prensa en la sede del PP, después de la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Pons ha criticado que el Gobierno se plantee hacer una renovación "incompleta" cuando la propia Carta Magna señala que esa renovación del TC debe hacerse por tercios.

En este punto, ha advertido de que si el Gobierno decide renovar el Constitucional de forma "unilateral" pondría "la legitimidad del tribunal en entredicho, quebraría la Constitución y tendría que aceptar las consecuencias de la UE". "Cuando se quiebra el Estado de Derecho, en Bruselas se enteran", ha avisado el eurodiputado del PP.

"No hay razones para que el Gobierno dé ese paso tan arriesgado desde el punto de vista constitucional porque el PP no se ha instalado en el 'no' a la renovación de los órganos", ha declarado Gonzalez Pons, que ha aconsejado al Gobierno "devolver antes" las competencias que "quitó" al CGPJ antes que llevar a cabo esa renovación "unilateral y partidista" del Tribunal Constitucional.

González Pons ha criticado que el Gobierno pueda dar ese paso cuando el PP va a poner encima de la mesa una propuesta para los órganos constitucionales que incluye un "compromiso por la regeneración de la política judicial".

Por eso, ha señalado que si pese a la oferta "generosa" que va hacer el PP, el Ejecutivo sigue adelante, "allá él con las consecuencias políticas, económicas y jurídicas que se puedan derivar". "El CGPJ ya se encuentra en crisis, lo que no debería hacer el Gobierno es extender esa crisis y contagiar al Tribunal Constitucional", ha afirmado.

Además, ha dicho que el PP "no va a tapar nada" en esa negociación sino que va a intentar "deshacer el error" que han cometido los dos grandes partidos en los últimos años con respecto al Poder Judicial. "Hagamos las cosas bien", ha aseverado, para añadir que "no basta con que PSOE y PP cambien cromos" sino que hay que dar "un paso más".