El PP convoca a Cs y Vox a una "mesa a tres" para hablar de pactos

Además, el líder de Vox ha evitado apuntar cuáles serán sus principales peticiones programáticas y de momento limita su exigencia a la apertura de este diálogo político. "No vamos a admitir que nos enseñen un documento como si fuera un trágala . Pedimos el mismo respeto que a los demás", ha insistido.

"No queremos solo la foto. Para foto nos la hacemos con nuestras familias", ha defendido este lunes Abascal en rueda de prensa en el Congreso después de que Ciudadanos haya apuntado durante los últimos días la posibilidad de sentarse en la mesa con Vox, pero no para firmar acuerdos , sino únicamente para informarles de los pactos que alcancen con el PP.

El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha avisado este lunes a Ciudadanos de que no aceptarán únicamente una fotografía de dirigentes de ambos partidos juntos que luego no se traduzca en un "diálogo político" para el apoyo en la investidura en distintas comunidades y ayuntamientos, como los de Madrid o Murcia.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos no quiera sentarse a una mesa con Vox, García Egea ha reclamado un "esfuerzo" porque considera que al final la foto del Gobierno de Andalucía ha sido "positiva" y ha pedido que no se empeñen en descalificar "a determinadas fuerzas", en referencia a Vox.

En el caso de que no quieran celebrar esa reunión a tres, el PP se reunirá con ambos partidos por separado para empezar a hablar sobre programas y solo después, en segundo lugar, sobre las personas que ocuparán los cargos .

Veto a periodistas para evitar que haya "activistas de extrema izquierda" en sus ruedas de prensa

Santiago Abascal ha asegurado este lunes que si su partido no permite la entrada a algunos periodistas a sus ruedas de prensa es para evitar que entren "activistas de extrema izquierda" en esas conferencias. En su primera rueda de prensa en el Congreso tras la constitución de las Cortes, Abascal ha sido preguntado por la negativa de su partido a extender sus convocatorias de prensa a periodistas que tienen señalados. "Hago caso a lo que nos dicen nuestros responsables de comunicación -ha contestado--. Además, a veces os convocamos en sitios muy pequeños donde no todo el mundo cabe y tratamos de que entréis periodistas y no activistas de la extrema izquierda". En otro momento de la rueda de prensa, y al ser preguntado por una noticia de En Marea acerca de un argumentario difundido entre cargos de Vox en el que se tacha al popular Javier Maroto de "político trepador" que se beneficia de su "condición homosexual", Abascal ha señalado que esta polémica es "buena prueba de hasta qué punto los medios de extrema izquierda, y sobre todo los activistas de la extrema izquierda, quieren alterar el debate político".