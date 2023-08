El PP rechaza iniciar un diálogo con Junts después de haberlo insinuado

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado este lunes tajantemente la posibilidad de hablar con Junts sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Esto choca con la delcaración que hizo el sábado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, en la que reconoció que estaban dispuestos a negociar.

"Esa cuestión no se encuentra sobre la mesa y por lo tanto no tenemos nada más que decir", ha respondido Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP preguntada sobre si estaban dispuestos a hablar con Junts sobre la investidura de Feijóo tras las elecciones generales del 23 de julio, en las que el PP ganó pero tiene muy difícil tejer una mayoría parlamentaria para conformar Gobierno.

Todo ello después de que Rollán reconociera de forma implícita que el PP estaba dispuesto a hablar con Junts, al preguntarle una periodista expresamente si pactarían con este partido para obtener la investidura. "El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las fuerzas políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española", dijo Rollán.

"Moderación"

Gamarra ha insistido en que la posibilidad de hablar con Junts "no ha estado ni está sobre la mesa" y ha subrayado que el PP es un partido "serio, predecible y previsible". "Eso significa que las cuestiones sobre las que algunos quieren hablar no forman parte ni formarán nunca parte sobre aquello sobre lo que el PP tiene planteamientos a la hora de abordar el futuro de nuestro país", ha añadido en referencia a Junts, que ha planteado un referéndum y la amnistía como condiciones para apoyar una hipotética investidura del presidente Pedro Sánchez.

Además, Gamarra ha señalado que el PP tiene "una manera de ser, actuar y entender la política que pasa siempre por el respeto institucional y por el marco constitucional", y ha dejado claro que su planteamiento sobre la "estabilidad, moderación y gobernabilidad" no está en las "líneas" de Junts sino "en todas las contrarias". Por otra parte, fuentes del PP han comentado sobre las palabras de Rollán que "quiso diferenciar entre negociar y hablar" con Junts.

La número dos del PP le ha pedido al presidenteque asuma que es "el perdedor" de las elecciones del 23 de julio y "rectifique" su negativa a reunirse esta misma semana con el líder del PP para entablar un diálogo destinado a garantizar la "gobernabilidad" de España, en vez del "bloqueo" y la "ingobernabilidad". Gamarra ha subrayado que el PP no va a "tirar la toalla" y que Feijóo mantiene su intención se someterse a un debate de investidura como ganador de los comicios.

Del 28-M al 23-J

"Somos muy tenaces", ha apostillado, tras denunciar que, segín ella, la carta con la que Sánchez ha contestado a la misiva de Feijóo es una "absoluta falta de respeto a los españoles" y a "quien ha ganado las elecciones". A su juicio, Sánchez no habría tardado "ni medio minuto" en ponerse a disposición del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, o de los dirigentes de ERC o Junts si éstos le hubieran pedido un encuentro, e incluso estaría "encantado" de reunirse con ellos "en cualquier lugar del mundo".

Gamarra ha recalcado que, tras el recuento del voto CERA, el PP es "sin duda el claro ganador" de las elecciones, en las que logró un "rotundo resultado". "Esta es la contundencia y la realidad", ha resumido. "Pedro Sánchez es el primer candidato que se presenta a la reelección y pierde y el primero que se niega a reconocer el resultado y a reunirse con el que ha ganado para abordar el futuro de España", ha denunciado.

La dirigente popular ha presentado el 23-J como el "cierre del cambio político que empezó" el 28-M. "Está claro que los españoles han pedido alternancia y cambio político; esto no puede obviarse", ha sentenciado. Así, Gamarra ha reivindicado no solo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.