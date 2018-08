El PP rechaza los traslados de etarras que no se han arrepentido

La presidenta del PP en Vizcaya, Raquel González, aseguró por su parte, en declaraciones a RNE, que el traslado de los reclusos de ETA a la cárcel de Basauri "quizá se ajusta a derecho", pero, "desde luego, no son presos arrepentidos, ni mucho menos un ejemplo a seguir". El Partido Popular, agregó, nunca ha "dejado entrever ninguna fisura" en la lucha contra el terrorismo ni en el apoyo a las víctimas.

Casado también recalcó que ETA "ha sido derrotada por la Policía, la Guardia Civil, la sociedad española, los jueces, la cooperación internacional y los cierres de las vías de financiación, pero sin pedir nada a cambio, por lo que el acercamiento de presos no lo podemos aceptar".

"Pedimos al Gobierno que sea coherente con lo que pide la sociedad española, que sea leal a lo que le pedimos los partidos mayoritarios y no ceda al chantaje de aquellos que le apoyaron en la moción de censura. Ni los independentistas en Cataluña, ni los batasunos, ni el PNV", remarcó.

"No pueden contar con nosotros (en la política penitenciaria del Gobierno), porque pensamos que es una contraprestación a una moción de censura vergonzante", afirmó.

"Y que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes y que ni siquiera están ayudando a establecer un relato de la derrota del terrorismo en la que tiene que haber vencidos y vencedores", agregó Casado en declaraciones a los periodistas en Santa Pola (Alicante).

El presidente del PP, Pablo Casado, remarcó ayer que "no caben ni beneficios penitenciarios ni acercamiento a cárceles vascas a aquellos terroristas que no se han arrepentido".

El PSOE critica la "bajeza moral" de Iturgaiz al "utilizar" el terrorismo

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, acusó ayer al eurodiputado vasco del PP Carlos Iturgaiz de "utilizar el terrorismo" para hacer política y criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, una actitud que, a su juicio, demuestra "bajeza moral". Así se pronunció Cerdán en una entrevista en RNE, un día después de que Iturgaiz enviara una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dado su malestar por el traslado de los dos presos que a él no le han pedido perdón pese a que intentado matarle. "Me da mucha pena escuchar algunos comentarios, como los del señor Iturgaiz", que, aunque "me duele mucho decirlo", demuestra "muy poca vergüenza", declaró el dirigente socialista