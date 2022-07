El PP sacude a Sánchez porque "no hay corbata que tape el 11% de inflación"

La ocurrencia de la corbata que tuvo Pedro Sánchez durante su intervención para cerrar el viernes pasado el curso político ha traído cola, y la seguirán trayendo en los próximos días o incluso semanas. Dijo, grosso modo, que despojarse de la prenda puede facilitar el ahorro energético. Elías Bendodo, coordinador nacional del PP y número tres del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, sacudió desde Fuengirola al jefe del Ejecutivo y lo criticó porque "no es serio" que lanzara tal idea. "Es de coña", subrayó el político malagueño; "no hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció el viernes. Ése es el motivo de todo".

Bendodo incidió en que "la realidad es que a Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso tiene que quitarse la corbata". Pero, agregó, "sin duda, no hay corbata que nos evite su ritmo de creación de impuestos". En su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del PP malagueño junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, recordó que este Gobierno tiene "una capacidad muy reducida" y rememoró que si el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer a todos la palabra prima de riesgo "e hizo que la viéramos todos los días", Sánchez "nos ha recordado los peligros de la inflación disparada". "Sin duda, el PSOE es un masterclass (experto) de todo lo malo de la economía". El "socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de todos", aseveró el popular.

También se refirió Bendodo a la sentencia de los ERE y aseguró que el socialismo "sigue tocando fondo y algunos siguen cavando después de tocar fondo". "Una cosa es que la Justicia condene a dos ex presidentes de la Junta, del PSOE, y pedir disculpas, fue un error y vamos a rectificar. Pero seguir cavando después de tocar fondo es hablar de indultos". Lamentó que "no se sonrojen" al referirse a los indultos e hizo hincapié en que el socialismo de Pedro Sánchez "se parece más al peronismo, que decía: Ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Pues esto es a lo que nos está sonando el socialismo; el sanchismo que nos quiere imponer este partido socialista que es letal para España".

Paralelamente, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo abordó en Ibiza las críticas de Sánchez a su partido por no apoyar sus medidas contra la crisis y afirmó que el jefe del Ejecutivo "ha elegido la confrontación como único medio para sobrevivir". A su juicio, podría haber optado por un "modelo de colaboración" con el PP para resolver los problemas de España y aprovechar los 140.000 millones de euros procedentes del fondo de recuperación europea. Sin embargo, "ha hecho lo contrario, se ha podemizado y ha hecho una especie de frente peronista, parece ser no ya con Podemos sino con el espacio Chanel de Yolanda Díaz", añadió.

Mientras, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, se sumó a las embestidas contra Sánchez porque considera que el Gobierno va "como pollo sin cabeza" en materia energética y que "no está preparado" para hacer frente a la crisis que atraviesa Europa en este ámbito como consecuencia de la guerra en Ucrania. "No tiene una política energética. Mientras toda Europa está apostado por la nuclear como energía de transición aquí estamos haciendo el discurso más antinuclear del mundo pero compramos más gas a Rusia del que le comprábamos antes", enfatizó en una entrevista a Europa Press.

Para Arrimadas, que España sea "probablemente el único país que ahora depende más del gas de Rusia de lo que dependía hace un año" es consecuencia de sus "malas políticas" y de los "conflictos diplomáticos" que han "disminuido el suministro de gas" por parte de Argelia.

"Este Gobierno no está preparado para las circunstancias que están viendo, está actuando a través de medidas que caben en una pancarta y un tuit y no tomando con seriedad un asunto que va a afectar a las próximas generaciones", alerta.

En cambio, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, se preguntó este sábado dónde se sitúa el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la crisis y cuestionó: "¿Qué patriota es Feijóo cuando abraza a las eléctricas y a la banca?", en lugar de pensar en que sus beneficios reviertan en la ciudadanía.

Granados recordó los "muy positivos" datos de empleo conocidos esta semana, el buen comportamiento de las inversiones y los buenos indicadores turísticos, así como una previsión de crecimiento para España por encima de la media de la zona euro.