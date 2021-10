Caídos y caídos: de la ovación a Calvo a la soledad de Susana Díaz

El congreso socialista de Valencia también tiene sus caídos, pocos, pero muy sonoros. Uno de ellos ha sido Susana Díaz. La ex presidenta de la Junta marcó con su poder los dos congresos anteriores, en 2014 fue ella la que impulsó la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, pero se arrepintió el primer mes. Desde entonces, y por ello, ésa ha sido la historia de este partido. Lo de Valencia es una convención festiva, a la que Susana Díaz ha llegado, como invitada, en absoluta soledad.

A la ex presidenta sólo le acompañaban Javier Rodríguez, Rodrigo Sánchez Haro y Marisa Bustinduy. Poco más, muy lejos de aquellas imágenes en las que Susana Díaz arrastraba a más seguidores que el secretario general. No es estrella, es un pasado inquietante, el modo de marcharse de Andalucía no ha gustado: no dejó el acta de parlamentaria hasta que tuvo agarrada una comisión en el Senado. Díaz no forma parte de la delegación andaluza.

Otra que se marcha de la Ejecutiva, como lo hizo del Gobierno, es la cordobesa Carmen Calvo. Todo lo contrario. Calvo recibió el viernes una ovación de un minuto de los delegados en el congreso, hasta se le saltaron las lágrimas. La ex vicepresidenta del Gobierno no seguirá en la nueva dirección federal, pero sí ocupará un puesto en consonancia con lo que ha sido. A Calvo le reconocen el impulso feminista que le dio al Gobierno y al partido, y que le ha llevado en ocasiones a enfrentarse con compañeras y, en especial, con los socios de Podemos, a causa de la legislación transgénero.

Este sábado, Carmen Calvo ha llegado a la Fira de Valencia acompañada de una amplia delegación andaluza. Junto a Juan Espadas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Ángeles Férriz.

Otro desterrado, quizás el más sorprendente, es José Luis Ábalos, quien ha sido el número dos del PSOE hasta este verano. Pedro Sánchez le destituyó como ministro de Transportes en la remodelación gubernamental y, también, como secretario de Organización. "Es la primera vez en 27 años que no vengo como delegado a un congreso", indicó Ábalos a los periodistas a la entrada del congreso.