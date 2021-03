PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura contra el PP en la Región de Murcia

Los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos (Cs) han presentado en la mañana de este miércoles una moción de censura para sacar al PP del Gobierno de Murcia, en el que también se integra la formación naranja, y que dejaría a los populares fuera del ejecutivo autonómico tras 26 años en el poder.

El portavoz parlamentario de CS, Juan José Molina, y los diputados socialistas Francisco Lucas y Alfonso Martínez Baños han registrado la moción de censura este miércoles en la Asamblea Regional, donde el PSOE tiene 17 diputados y Cs 6, sumando la mayoría absoluta de 23 escaños.

Según el texto presentado, la candidata que sustituiría a Fernando López Miras al frente del ejecutivo sería Ana Martínez Vidal, actual portavoz del Ejecutivo autonómico y líder regional de Cs.

La presentación surge tras varios meses de discrepancias entre los dirigentes regionales del PP y de Cs y entre la vicepresidenta autonómica, Isabel Franco, y la consejera y coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, ambas integrantes de la formación naranja.

El veto parental, la vuelta a la presencialidad en las aulas, la reforma de la Ley del Presidente que permitiría al jefe del ejecutivo, Fernando López Miras, la vacunación fuera del protocolo han sido puntos de fricción en el Gobierno de PP y Cs.

El acuerdo también contempla desalojar al PP de varias alcaldías

El acuerdo alcanzado por el PSOE y CS para presentar una moción de censura al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y gobernar ambos la Región de Murcia incluye también desalojar al PP de varios ayuntamientos donde gobierna en coalición con el partido naranja y presentarían mociones de censura para formar ejecutivos locales con los socialistas.

Fuentes socialistas han confirmado a EFE este extremo, pero no han especificado cuáles son los consistorios que cambiarían de manos al conformar una mayoría suficiente con Cs, como en Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, o requerirían también del apoyo de Podemos, como en Murcia, la capital.

En estos cuatro ayuntamientos, salvo en Murcia, el PSOE fue la lista más votada en 2019, pero una alianza entre PP y Cs impidió que gobernara, mientras que en la capital los populares son el partido con más concejales, aunque un pacto entre socialistas y naranjas, apoyado desde fuera del futuro gobierno por los dos concejales de Podemos, descabalgaría del poder al actual regidor, José Ballesta (PP).

Una vez conocido que la moción de censura contempla que la actual consejera y coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, sea la presidenta de la comunidad, el pacto incluiría que la alcaldía de Murcia pasaría a ser del portavoz municipal socialista, José Antonio Serrano, que sería apoyado por CS, cuyo portavoz, Mario Gómez, ha tenido duros enfrentamientos con Ballesta, su socio de gobierno.

Esta confrontación ha llegado al extremo de que Gómez presentara una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía Nacional por presuntas irregularidades en algunos contratos municipales, mientras que el PP se ha querellado contra él por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

El líder local de CS exigió, junto a la oposición, el cese o dimisión del concejal de Deportes y Sanidad, Felipe Coello, por haberse vacunado contra el covid saltándose el protocolo, que finalmente se produjo ayer, cuando el edil presentó su renuncia a sus competencias para garantizar la "gobernabilidad" del consistorio murciano.

A las 12:00 está prevista una rueda de prensa de Martínez Vidal, que estará acompañada del portavoz municipal, Mario Gómez, mientras que a las 12:30 horas ha convocado otra rueda de prensa el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, donde se concretarán los detalles del pacto alcanzado por ambos partidos.

Iceta desconocía la moción de censura en Murcia

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reconocido este miércoles que no sabe si el PSOE se plantea presentar una moción de censura junto a Ciudadanos en la región de Murcia pero ha asegurado que es posible que se produzca un "cambio de signo" en mitad de la legislatura si "ha habido un agotamiento".

"Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo", ha sostenido Iceta en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que socialistas y 'naranjas' hayan abierto esta vía para desbancar al 'popular' Fernando López Miras.

"No tenía ni idea", ha asegurado el ministro que, con todo, ha recordado que el marco constitucional "permite cambio de mayorías" en mitad de la legislatura. Por ello, y tras mostrar su respeto por los procedimientos, Iceta ha incidido en que el Ejecutivo colaborará "con quien gobierne" en Murcia.

Eso sí, el titular de Política Territorial y Función Pública ha descartado referirse a la configuración del Ejecutivo autonómico. "No me corresponde a mí decir si me gusta más o menos, porque yo soy del Ministerio de los pactos", ha bromeado.

En este contexto, Iceta ha sostenido que en su anterior etapa en Madrid el "problema de todo era la mayoría absoluta", con la que se "explicaban todos los problemas de España". "Ahora los problemas son las mayorías relativas porque pueden producir cambios de socios a mitad de legislatura", ha añadido.

A su juicio, la clase política haría bien en acostumbrarse a una "situación política fluida" provocada por la demanda de mayor "eficacia" política por parte de los ciudadanos. "Y eso tiene repercusiones en la vida política, cuando los políticos perdemos de vista que el objetivo fundamental es el servicio a la ciudadanía", ha zanjado.

Preguntado si este movimiento podría acercar de nuevo a la formación que lidera Inés Arrimadas al Gobierno, Iceta no ha ocultado que le gustaría que el partido naranja se aproximase al Ejecutivo. "A mi sí, cuantos más me acercan más me gusta: literalmente", ha explicado.

En esta línea, Iceta ha deseado a Cs el "mejor de los acuerdos" y ha asegurado que a "muchos" les gustaría que Arrimadas pudiera "remontar el partido" y convertirlo en la "bisagra liberal reformista que a España le conviene".

Las mociones de censura contra el PP se limitan a Murcia

La decisión de Ciudadanos de aliarse con el PSOE para echar al PP de los gobiernos autonómico y local de Murcia se limita a este ámbito territorial y, según fuentes de la formación naranja, no está previsto presentar mociones de censura en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, donde Cs también comparte ejecutivos de coalición con los populares.

De momento, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, guarda silencio sobre las mociones de censura que su partido va a presentar este miércoles junto al PSOE contra Fernando López Miras en la Región de Murcia y contra José Ballesta en el Ayuntamiento de la capital.

Desde la dirección de Ciudadanos afirman que esta iniciativa para echar al PP de los gobiernos que encabeza se limita a los ejecutivos autonómico y local de Murcia y no están preparando mociones de censura contra Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ni contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.