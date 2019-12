El PSOE presiona a ERC congelando la subida de las pensiones y del SMI

El chantaje de ERC estaba servido desde que la abstención de sus 13 diputados se antojó imprescindible para que llegaran a buen puerto los planes de Pedro Sánchez de formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero el PSOE le ha dado la vuelta a la tortilla desde el Consejo de Ministros.

"No está previsto que desde Esquerra Republicana nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos que es lo que piensa sobre esta sentencia, hasta que no sepamos qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la Abogacía del Estado”. Así de contundente se mostraba la portavoz de ERC en Cataluña y miembro del equipo negociador, Marta Vilalta, en una rueda de prensa tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconocía que Oriol Junqueras debió gozar de inmunidad como eurodiputado electo tras las elecciones de pasado 26 de mayo, cuando estaba en prisión preventiva por la causa del procés, en la que fue condenado en octubre por el Supremo a 13 años de cárcel por rebelión y malversación.

El fallo del tribunal de Luxemburgo ha dejado en suspenso las negociaciones entre los socialistas y la formación independentista, que iban tan bien encarriladas que en Ferraz incluso pretendían hasta hace unos días acabar el año con Sánchez ya investido como presidente del Gobierno.

Margen hasta el 2 de enero

No va a ser posible. La Abogacía del Estado está apurando los plazos –su margen alcanza hasta el 2 de enero– para presentar un escrito que los republicanos consideran clave por muy testimonial que a la postre resulte. Las elecciones catalanas empiezan a asomar y el ex president Carles Puigdemont va a recuperar buena parte de protagonismo político al hilo de la sentencia del TJUE sobre el líder de ERC. La figura del mártir en prisión que da alas a ERC va a ser contrarrestada con la del héroe prófugo paseando por el Parlamento Europeo sus argumentos sobre la "represión” del Estado español” sobre el independentismo catalán.

Los equipos negociadores de ERC y PSOE se han reunido este viernes en un hotel de Madrid

El PSOE está agazapado. Los contactos con ERC continúan (este viernes se han vuelto a reunir los equipos negociadores en un hotel en Madrid, informa El País, en un encuentro que ha registrado "avances"), pero todo empieza y acaba en el gesto de la Abogacía del Estado, que no quiere desairar al Supremo ni a los republicanos. De ahí su tardanza, que aventura un meticuloso informe que no disguste a nadie...

La guerra de nervios es de tal calibre que el presidente del Gobierno en funciones no ha querido hacer este viernes el tradicional (desde que 2005 lo instaurara José Luis Rodríguez Zapatero) balance de fin de año para cuidarse de no hacer saltar alguna chispa que acabe quemando sus naves para que la investidura llegue a buen puerto.

Sánchez sufre un chantaje a pecho descubierto de ERC. No contempla ningún plan B por la derecha para su investidura (ayer lo reiteró la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa) y su margen de maniobra es muy estrecho.

Pero este vienes ha dado un sutil golpe de efecto y ha trasladado a ERC la presión con las cosas de comer, al aparcar la subida de las pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del sueldo de los funcionarios hasta que haya sido investido.

Vías de agua

Sánchez quema sus naves pero no se le dejan de abrir vías de agua. La última es el recurso del PP ante la Junta Electoral Central (JEC) para que se retire el acta de diputado autonómico al president Quim Torra después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le sentenciara, la semana pasada, a una inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos por un delito de desobediencia al negarse a quitar los lazos amarillos por los presos de edificios públicos.

La JEC, que se reunirá el viernes 3 de enero, podría incluir esta demanda en el orden del día y, caso de fallar favorablemente a la petición, Torra dejaría de ser diputado y perdería la presidencia de Cataluña.

El PP también ha presentado otro recurso ante la JEC reclamando que se informe al Parlamento Europeo de la pérdida de condición de diputado de Junqueras.

En el caso de que la JEC aprobara alguna de las dos solicitudes del PP, decisiones que podrían irrumpir en mitad de la hipotética investidura de Sánchez -como pronto sería entre el 2 y el 5 de enero-, lo que representaría un nuevo torpedo al acuerdo entre el PSOE y ERC, sometido sin cesar a fuertes vaivenes políticos y judiciales