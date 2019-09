PSOE y Podemos volverán a reunirse este martes para desbloquear la investidura

Los equipos negociadores del PSOE y Podemos se volverán a reunir este martes, según han acordado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política de Podemos, Pablo Echenique, en una conversación que han mantenido este lunes por la tarde, han informado fuentes socialistas.

Calvo ha llamado a Echenique para emplazarle a un nuevo encuentro de los equipos negociadores tras la reunión del pasado jueves en la que los socialistas presentaron a la formación morada su propuesta de acuerdo programático para llegar a un pacto que permita la investidura de Pedro Sánchez.

Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas.