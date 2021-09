El CIS aleja más al PSOE del PP

El nivel de confianza en Sánchez está en un 28,8%, frente al 10,3% que se anota Casado. El 67% no se fía del presidente del Gobierno, pero las cifras del líder del PP son peores: el 84,8% de los sondeados tiene poca o ninguna confianza en él.

Y también sube Unidas Podemos, en su caso 1,3 puntos, hasta 11,3%, situándose en niveles similares a los que tenía en febrero, antes de la marcha de su ex secretario general, Pablo Iglesias, que en noviembre de 2019 arrastró un 12,84% de apoyo electoral.

Si las elecciones fueran mañana, el 20,5% ya avanza que votaría al PSOE, frente a un 12,8% que tiene decidido votar al PP. Además, hay un 16,2% que no sabe qué papeleta cogería y un 10,6 que tiene claro que se abstendría.

Casi la mitad de los españoles es partidaria de la obligación de vacunarse

Un 25,4% de los españoles no es partidario de que se obligue a vacunar a todas las personas, frente al 47,7% que sí lo cree necesario, según el último barómetro del CIS. La encuesta revela también que el 28% cree que no hay que obligar a inmunizarse al personal sanitario o al que trabaja en las residencias o tiene relaciones profesionales con el público en general, mientras que el 64,5% cree que sí hay que hacerlo. Aunque no hay diferencias sustanciales respecto a la obligatoriedad de vacunar en general (48,5% de mujeres a favor y 46,8% entre los hombres), sí las hay en cuanto a la edad de los consultados. Así, mientras los tramos más jóvenes los porcentajes entre a favor y en contra están más equilibrados (en torno a un tercio), suben claramente conforme sube la edad: si de 35 a 44 años creen que hay que obligar a vacunar un 39,1%, sube al 45,9% entre los 45 y los 54 años y supera el 63% entre los mayores de 65 años. Otro dato significativo del sondeo es que el 52,9% de los ciudadanos consultados por el CIS reconoce que le está afectando mucho o bastante todo lo que está ocurriendo con la pandemia en su vida personal y, en concreto, el 61% que le está afectando mucho o bastante en sus relaciones sociales.