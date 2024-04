El Gobierno y el PSOE arropan en bloque a Pedro Sánchez

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para reflexionar si sigue al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias a su mujer, Begoña Gómez, por un juzgado de Madrid, ha inundado la red X de mensajes de solidaridad de sus ministros y compañeros de partido que han llegado a improvisar 'hashtags' como #yoconpedro o #notodovale.

"No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco", ha publicado en X la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la que este miércoles se ha confirmado que será la candidata del PSOE a las elecciones europeas.

"No es Pedro Sánchez ni su destrucción política y personal o la de su familia. O no sólo es eso. Es sobre todo el empeño de la derecha en invalidar un gobierno progresista legítimo porque entienden que el poder les pertenece", han sido las palabras que le ha dedicado Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, que incluso ha incluido dos hashtags: "#yoconpedro #notodovale".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha utilizado su cuenta de X para mostrar su apoyo a Sánchez.

"Lo que ha pasado hoy en este país ha sobrepasado cualquier límite, tanto de la vida pública y como de la privada", lamenta la ministra, que concluye: "Tienes toda mi admiración y respeto, presidente. Estamos contigo, @sanchezcastejon".

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha sumado al aluvión de mensajes de apoyo en X: "En política no todo vale. Todo mi respeto y apoyo, más que nunca, presidente @sanchezcastejon".

Desde Pamplona, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras una reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido a los españoles que lean la carta "a la ciudadanía" de Sánchez en la que se plantea renunciar a la Presidencia del Gobierno.

"Ha abierto su corazón y se ha dirigido de forma inédita a los españoles", ha observado Morant, que se ha negado a ser ella quien interprete las palabras del presidente en su carta.

"Tenemos que leerla, saborearla, y a ver qué sabor se queda. Su intención es que la leamos, no me corresponde hacer una interpretación institucional", ha insistido.

El PSOE, en bloque

La portavoz del PSOE, Esther Peña, también ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las mentiras duelen pero nunca ganan. Ganará una vez más tu determinación y nobleza. Siempre en tu equipo presidente", ha publicado Peña en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Uno de los primeros en reaccionar al anuncio del presidente del Gobierno ha sido el secretario de los socialistas andaluces y portavoz en el Senado, Juan Espadas: "Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad al Presidente del Gobierno y su esposa ante la campaña de acoso y derribo a que se les está sometiendo. Gracias, presidente, por tu sinceridad y humanidad al explicar a la ciudadanía que todo tiene un límite".

Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad al Presidente del Gobierno y su esposa ante la campaña de acoso y derribo a que se les está sometiendo. Gracias, Presidente @sanchezcastejon, por tu sinceridad y humanidad al explicar a la ciudadanía que todo tiene un límite. Estamos… — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) April 24, 2024

De la misma forma el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha mostrado todo su apoyo a Sánchez, de quien ha dicho que "representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo", ha subrayado en la misma red social en la que le ha mandado "ánimo y fuerza".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apuntado que "no todo vale en política" asegurando que España tiene un "presidente de primera" y que ni él ni su familia "merecen esto". "Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente", ha señalado Ribera en la red social X.

Asimismo, el ex presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha destacado que Sánchez ha manifestado una "reacción muy humana" y que emite en su texto un "mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo presidente", ha reaccionado.

También el expresidente del Senado Ander Gil ha asegurado que en política "hay líneas que jamás deberían cruzarse" y que la situación que está viviendo "merece una reflexión", ha subrayado Gil trasladándole un abrazo a Sánchez y todo su apoyo.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Asturias y expresidente regional ha manifestado que "ni todo vale, ni todos valen" y ha mandado un abrazo "muy fuerte" y todo su apoyo al presidente.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha cargado contra el PP y Vox asegurando que "no hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar" y ha apuntado que "no todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco. La verdad siempre se abre camino", ha dicho, trasladándole su apoyo y cariño.

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, ha sido más breve manifestando: "Tú nunca caminarás solo, Pedro".

Asimismo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha cargado contra las "derechas más reaccionarias que pretenden acabar con Pedro Sánchez sin el menor escrúpulo, atacando con infamias a su esposa para deslegitimarle a él: no lo conseguirán. España necesita seguir avanzando bajo su liderazgo. Todo mi apoyo al presidente y a su familia", ha señalado.