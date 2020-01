El PSOE afea el "hooliganismo" del PP por exigir la cabeza del "traidor" Ábalos

El Partido Popular no quiere perder la oportunidad brindada por José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, por su encuentro el pasado lunes en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, número dos del Gobierno de Nicolás Maduro. Los chavistas son enemigos de Juan Guaidó, el líder opositor que fue recibido el sábado en Madrid al abrigo de la dirigencia popular, de Vox y de Ciudadanos, aunque también tuvo una cita con la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya.

La formación liderada por Pablo Casado ha afilado el discurso para arremeter contra Pedro Sánchez, que dio su espaldarazo y expresó su máxima confianza a Ábalos, exigiendo la dimisión o destitución de uno de sus piezas clave en el Gobierno.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, cree que Ábalos "no aguanta la prueba del polígrafo", puesto que ofreció "en 24 horas seis versiones distintas" de su reunión "clandestina" con Delcy Rodríguez. Durante el desfile en Usera por el Año Nuevo Chino, Levy aseguró que en el PP están muy preocupados por las informaciones aparecidas, "que señalan que Ábalos se reunió con la vicepresidenta de Maduro con nocturnidad y alevosía en un avión", un encuentro del que les inquieta su contenido. "El Gobierno de España no aguanta la prueba del polígrafo porque Ábalos en menos de 24 horas ha dado seis versiones diferentes y ya no sabemos cuál creernos", indicó.

Mucho más contundente se mostró la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del PPN, Ana Beltrán, que acusó al titular de Transportes de "traicionar a su país" y "los principios de la democracia" porque "se ha reunido con la vicepresidenta del Gobierno de la dictadura de Maduro", y exigió a Pedro Sánchez su cese. En declaraciones antes de participar en una jornada de trabajo con concejales del PP en Navarra, Beltrán aseguró que Ábalos "ha actuado con premeditación reuniéndose con ella y ha apoyado esa dictadura a petición, suponemos, de Podemos que es el que está de visir en la sombra en este Gobierno".

"Ábalos ha traicionado a su país, ha traicionado los principios de la democracia", abundó la presidenta del PPN, que consideró el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela "una auténtica deslealtad a nuestro país y a todos aquellos venezolanos que están sufriendo la opresión y la falta de medio para subsistir". Por todo ello, subrayó que Sánchez "no puede dilatar más esa dimisión".

En el PSOE no daban crédito ayer a las palabras de Beltrán. Su secretario ejecutivo de Coordinación Territorial y diputado por el PSN, Santos Cerdán, criticó su "extremismo político". A su juicio, la vicesecretaria de Organización del PP "da muestras de hooliganismo político" cuando acusa de Ábalos de traicionar a España y a la democracia por este encuentro, y añadió que "insultar y calumniar la acción del Gobierno demuestra que el Partido Popular carece de proyecto y solo busca la confrontación"

Beltrán, afirmó Cerdán en un comunicado, "está haciendo méritos para convertirse en un exponente del radicalismo de las derechas" cuando "los navarros no se merecen representantes políticos como ella".

"No sabemos bien a qué juega y con quién quiere competir" pero, "en esta ocasión, flaco favor hace a las relaciones internacionales" y "en especial a quien dice defender", precisó el socialista, que agregó que la dirigente del PP "va camino de convertirse en el mayor exponente del radicalismo de la derecha y la ultraderecha".