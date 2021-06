El PSOE liga los indultos a la "mala gestión" del PP

Los indultos a los presos del procés acapararán el control al Gobierno del próximo miércoles, pero ya viene siendo un asunto para que continúen los garrotazos entre el PSOE y la oposición desde hace semanas. No iba a ser menos en la jornada dominical, en la que José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del partido, repartió estopa al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, a quien atribuyó la responsabilidad de que los desafíos independentistas se dispararan y sea ellos, los socialistas, los que tienen que resolver el entuerto.

"Con el Gobierno del PP se produjo el referéndum ilegal y la declaración de independencia. Eso era el resultado de la ausencia de política, de la indolencia, de la época de la hamaca y del puro, de pusilánimes", subrayó Ábalos ayer en un acto del PSOE en Valencia.

En concreto, Ábalos hizo referencia a que con el Ejecutivo del PP, en una situación "de debilidad", es cuando se produjeron "los desafíos del independentismo", como el referéndum ilegal o la declaración de independencia, pero remarcó que en ese momento el PSOE "volvió a estar a la altura por España y por el Estado de Derecho". En la misma línea, afirmó que tuvieron que gestionar la sentencia del procés y que vieron "Barcelona incendiada" un mes antes de tener que votar. Esa sentencia, en sus palabras, "vino a sancionar hechos producidos durante el Gobierno de Rajoy".

"A nosotros nos toca gestionar esa mala gestión y encararlo nuevamente con el propósito de la convivencia entre iguales, el de la cohesión social y territorial. Nuevamente nos toca hacerlo, no es fácil pero nunca nos han tocado las tareas fáciles", dijo.

En este punto, Ábalos destacó que lo van a hacer "inspirados en los valores de la Constitución" y "con respeto a la legalidad": "Me llama la atención que se nos acuse de ilegales, de no respetar la Constitución, un partido que ahora no sabe qué hacer con la imputación de Cospedal". En referencia al caso Kitchen, incidió en que es "un caso siniestro que habilita o inhabilita a alguien a gobernar".

Desde Málaga, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, exigió a los candidatos a las primarias del PSOE andaluz, Susana Díaz y Juan Espadas, a que se pronuncien "alto y claro" sobre los posibles indultos, abundando en que Pedro Sánchez está "cada día más alejado de los españoles; más solo".

"O se está con la Constitución y la Justicia o con Sánchez y con quien ha dado un golpe a la legalidad", defendió, considerando que "no puede pasar ni un minuto sin que aclaren su posición respecto a los indultos". A su juicio, en este asunto "no caben ambigüedades, no caben medias tintas, se tienen que pronunciar. O se está con todos los españoles y la igualdad y la soberanía nacional o se está con Sánchez y con quienes dieron un golpe a la legalidad".

Mientras, los políticos secesionistas siguen a lo suyo. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, aseguró que la vía unilateral "no es la primera opción", pero que su partido "no la descarta" y que ya demostraron el 1-O que esa opción "es posible", a la vez que asegura que será difícil salir del conflicto si no se soluciona el problema de Puigdemont. En La Vanguardia, Puigneró (JxCat) dijo que, si intentan llegar a un acuerdo y el Gobierno no se mueve, no descartan la posibilidad de repetir otro referéndum unilateral.