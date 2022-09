El PSOE no oculta su malestar con García Page pero defiende que "habla en su clave"

En el PSOE no ocultan su malestar por las declaraciones del presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, que ha cuestionado tanto la estrategia de pactos del Gobierno de Pedro Sánchez como las críticas sobre la "insolvencia" del líder del PP, pero entienden que habla "en su clave" a un electorado concreto.

Page está considerado un "verso suelto" en el PSOE por sus continuos choques con el Gobierno de Sánchez, por lo que sus compañeros de partido están acostumbrados a lidiar con ello.

Sin embargo, sus declaraciones en la entrevista el pasado lunes en El Mundo han molestado mucho en el PSOE, no sólo por el contenido en sí sino porque llega en un momento delicado, tras la celebración de un Consejo Político Federal el sábado en Zaragoza en el que el principal objetivo era mostrar una imagen de unidad.

En concreto, Page advirtió de que si el PSOE sigue con "las mismas compañías" sufrirá un "castigo" electoral, y discrepó de los ataques del PSOE al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no cree que sea un político "insolvente".

Fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE ya expresaron el lunes su malestar por la "guerra en solitario" que consideran que ha emprendido Page, y este martes han mostrado públicamente su descontento miembros del Gobierno, del grupo parlamentario socialista y algunos barones socialistas, aunque con matices.

Por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que no comparte el diagnóstico de Page sobre Feijóo porque generar "confrontación permanente", así como "confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país".

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, cree que "no hay que opinar si Feijóo es una cosa u otra" sino que "hay que remitirse a los hechos", aunque ha justificado las declaraciones de Page al comentar que "cada comunidad autónoma es un mundo", ya que "lo que ocurre en Castilla-La Mancha nada tiene que ver con el Gobierno de España ni con el de La Rioja". "(García Page) habla en su clave, muy concreta", ha comentado.

Más cauta, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha limitado a defender la gestión del Ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas Podemos frente a las dudas de Page. "No tengo nada que decir, son sus propias declaraciones y palabras y se hace cargo de las mismas", ha subrayado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tirado de ironía al decir que si Page ha dicho que Feijóo no es insolvente, será que Feijóo "tiene mala fe", en alusión a la disyuntiva que planteó Sánchez en el Senado sobre la actitud del líder del PP, que atribuyó precisamente a su "insolvencia y mala fe". Y ha añadido que si el PSOE ha pactado con EH Bildu la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital es "porque el PP no quería" apoyar estas medidas.

El más condescendiente con Page ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, otro de los barones críticos con Sánchez, que opina que hay que "quitar hierro" a las palabras de su homólogo en Castilla-La Mancha y "no sacarlas de contexto ni sacarlas de quicio". "El PSOE no ha sido nunca un tribunal de la Inquisición, por eso milito yo en él", ha zanjado Lambán.

Otras fuentes socialistas consultadas por Efe coinciden en que las palabras de Page fueron inoportunas, pero lo justifican al comentar que se está dirigiendo a un electorado muy concreto y "más conservador", el de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes señalan que cuentan con liderazgos muy diferentes adaptados a realidades territoriales distintas, y creen que es una demostración de que el PSOE es el partido que "mejor representa la diversidad de España".

En este sentido, comentan que los pactos con partidos nacionalistas o independentistas no suelen ser un plato de gusto para el PSOE, pero sostienen que en muchas ocasiones no queda más remedio que hacerlo para sacar adelante determinadas iniciativas o configurar gobiernos "progresistas".

Por ello ven necesario contar con activos electorales como Page, que se dirigen a otro tipo de votantes, aunque socios parlamentarios del Gobierno de Sánchez como ERC, Compromís o PNV coinciden en que las palabras de Page suponen "un problema" para el PSOE.

Opina lo mismo Feijóo, que cree que Page es "el portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical" del Gobierno, mientras que el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que el PSOE "se equivoca" al apostar por figuras como Page que, a su juicio, "se posicionan políticamente a la derecha".

"No nos hemos equivocado con Page, ya le gustaría (a Pablo Iglesias) tener los resultados que tiene Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha", ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso.

Sin embargo, fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE advirtieron de que todos los candidatos se presentan bajo las mismas siglas, por lo que conviene contribuir a que la marca vaya "bien". "Cuando la marca va bien, a todos nos va bien", apuntaron.