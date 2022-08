El PSOE pone en el foco a Ayuso para ningunear a Feijóo

"Estoy echando de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso", afirmó este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop. "El plan de ahorro de energía propuesto por el Gobierno contiene literalmente las medidas que pidió Feijóo, pero a pesar de ello Ayuso dice que no, demostrando quién manda de verdad en el PP", aseguró el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. La estrategia de los socialistas está clara: confrontar al presidente de los populares con la líder del Ejecutivo madrileño, dejando de lado la fallida táctica -a tenor de los resultados electorales- de equiparar al PP con Vox.

Llop señaló que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deberá hacer muchas "contorsiones jurídicas" para echar por tierra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo porque lo único que hace la norma es modificar otra que ya está en vigor. "Es difícil considerar que sea inconstitucional", apuntó. En declaraciones a Telecinco, explicó que el decreto sólo modifica determinados puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios relativos a los límites en recintos calefactados, por lo que no ve futuro a la vía anunciada por Ayuso de acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Afeó que desde el PP no se esté de acuerdo en estas medidas de ahorro cuando "el que parece ser su líder", Alberto Núñez Feijóo, "dijo hace unos días que había que adoptar medidas de este tipo". Le pidió que "ponga orden en su partido", que demuestre su liderazgo y que no tenga "miedo" a Ayuso.

"De verdad estoy echando de menos al señor Casado -ex presidente del PP- que sí se enfrentó a la señora Díaz Ayuso y, sin embargo, el señor Feijóo parece que tiene miedo de enfrentarse no sí si porque cree que le esperan las mismas consecuencias que al señor Casado", explicó. Así, incidió en que le preocupa que no exista un "liderazgo consolidado" en el PP porque es "malo" para los ciudadanos españoles y para Europa. "No se quién marca la hoja de ruta, pero si el líder es Feijóo debe demostrar el liderazgo y no tener miedo", añadió.

En la misma línea, Patxi López dijo que el Gobierno no está pensando en poner sanciones o ir al TC por posibles oposiciones a aplicar el decreto de ahorro energético porque están convencidos de que el plan "se va a cumplir". Para el portavoz socialista, "cuando hay problemas, el Gobierno pone soluciones encima de la mesa; el PP, cuando hay soluciones, lo que pone son problemas para que éstas no se puedan llevar a la práctica".

Mientras, el consejero madrileño de Presidencia, Enrique López, confirmó que la comunidad va a cumplir el decreto mientras la norma esté en vigor "una vez sea recurrida" por Madrid y pese a las "repercusiones negativas" que cree que tendrá. A su vez, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, salió en defensa del recurso de inconstitucionalidad porque considera que este plan "invade competencias autonómicas", al tiempo que acusó a Llop de "interferir" en ese recurso.