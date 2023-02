El PSOE le recuerda a Podemos que la política de Defensa la marca Pedro Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado a sus socios de Podemos que la política Exterior y de Defensa la marca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por ello "no hay ningún tipo de discusión sobre esta materia en el interior" del Ejecutivo.

"Eso quedó claro en los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos para la configuración del Gobierno", ha comentado en una rueda de prensa celebrada este lunes en Ferraz tras la Ejecutiva Federal del PSOE preguntada por las desavenencias que mostró públicamente Podemos con los socialistas sobre el papel de España en la guerra de Ucrania.

Montero ha recalcado que en política internacional "no se pueden tener posiciones distintas de cara al exterior" dentro del Gobierno, aunque "otra cosa es de cara al interior de tu partido".

"Es Sánchez quien marca esa política y no hay ningún tipo de discusión de esa materia en el interior del Gobierno", añadió.

Además, ha asegurado que no hay previsto enviar tropas españolas a Ucrania, pese a las dudas mostradas por Podemos con esta cuestión.

La ministra aclaró que el envío de tropas no se contempla en las normas de la OTAN

Por otro lado, sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, ha declarado que es "necesaria" para evitar más rebajas de condena a agresores sexuales en el futuro y lanzó una advertencia a sus socios de Podemos, con los que sigue sin haber acuerdo.

"Defender a la mujer significa reformar la ley del sí es sí para evitar que se produzcan rebajas de condena a personas que han cometido tan graves sucesos. Defender a la mujer es preservar el consentimiento evitando rebajas de condena, que es lo que está haciendo el PSOE", ha señalado en referencia a la proposición de ley de reforma presentada unilateralmente por los socialistas.

En lo que sí parece factible el acuerdo con Podemos es en la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, ya que Montero ha asegurado que están "muy cerca de poder conseguirlo".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recomendado "prudencia" a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al hablar sobre seguridad y defensa. "Estoy segura de que de su área conocerá mucho, pero de otras áreas conocerá nada", ha puntualizado, al tiempo que ha resaltado que ella también quiere la paz, para que así cesen las agresiones a la población ucraniana, incidiendo en las mujeres que son violadas en la guerra.

"En mi defensa de la paz no voy a admitir lecciones de nadie. Porque estamos con la paz, con aquellos que sufren la violencia, que están sufriendo las agresiones permanentes. Los niños y las mujeres violadas ucranianas requieren una especial protección", ha proclamado en declaraciones este lunes a La Sexta.

Robles ha reivindicado que el ala socialista del Gobierno también desea la paz y el fin del conflicto con la retirada de Rusia, para que los ucranianos puedan vivir y expresarse con libertad en su país. Y ha reordado que hay medio centenar de países dentro del grupo de donantes que están respaldando a Ucrania en materia militar.

"La paz no es solamente que no haya unos disparos", sino que se respeten los derechos humanos, como la vida y la integridad de las personas, para que "las mujeres y las niñas no sean violadas, como está ocurriendo en Ucrania" durante la guerra, sostuvo.

Cuestionada por las críticas de Podemos al PSOE por apoyar el suministro de armamento, Robles se refirió a Belarra como "ese miembro del Gobierno", sin mencionar su nombre, cuando se le preguntó expresamente por ella, a la par que destacó que las competencias de la dirigente morada "no tienen nada que ver con el ámbito de la seguridad, de defensa y de la política internacional".

En este sentido, precisó que en su caso, como responsable de Defensa, hay otras áreas del Ejecutivo que "tampoco" conoce. Robles señaló que cuando ignora una materia, "siempre" suele actuar con prudencia y "no hacer ningún tipo de consideraciones".

Así, manifestó que la política en materia de seguridad y defensa la fija Pedro Sánchez como presidente y "es una posición muy clara". Del mismo modo, apuntó que las declaraciones tienen que ir unidas a la realidad y al conocimiento de las cuestiones.

Y en cuanto a que Belarra se preguntara si el próximo paso es mandar soldados, la titular de Defensa contestó que no sabe de "dónde sale" ese planteamiento, "carente de cualquier sentido", porque el reglamento de la OTAN establece que solo se aportan tropas si el país atacado es miembro de la Alianza y, en este caso, Ucrania no lo es.

"Por tanto, ignoro cuáles son las razones ocultas por las que quiere decirlo, pero ni se corresponde con la realidad, ni es un escenario posible ni se va a dar nunca", remarcó.

En cuanto a la posibilidad de aportar cazas al Ejército ucraniano, la ministra evitó dar detalles, dado que es una decisión que se estudia conjuntamente entre los aliados y requiere discreción.