El PSOE reprende a Page por decir que el partido se sitúa "en el extrarradio de la Constitución"

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, desató este miércoles una tormenta interna en el PSOE tras considerar que su partido está "en el extrarradio de la Constitución", si bien ha asegurado que "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente", al valorar los últimos cambios en la ley de amnistía.

La dirección del PSOE reaccionó públicamente al paso de esas declaraciones y elevó el tono de su respuesta a la actitud que viene manteniendo el presidente de Castilla-La Mancha contra algunas de las políticas del Gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración del estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, García-Page analizó el acuerdo entre Junts y PSOE para modificar el artículo 2 de la proposición de ley de amnistía que aborda el tratamiento de los delitos de terrorismo.

Para García-Page, el PSOE tiene "muy claro cuál es el marco constitucional" y aunque ha considerado que "probablemente está muy en el límite" e incluso "en el extrarradio de la Constitución" y "a punto de pisar la frontera constitucional" ha afirmado que le gustaría que no se pisara nunca el límite.

García-Page también manifestó sus dudas de que se haya llegado a la redacción definitiva de la ley y mostró sus sospechas de que habrá más cambios, hasta "la última exigencia que tenga" el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, que a su juicio está "muy empeñado en conseguir acabar con la credibilidad de la política en España".

En cualquier caso, consideró que el independentismo catalán "no busca solo la amnistía, sino que busca la impunidad" e incluso ironizó al apuntar que se siente "aliviado" tras conocer el contenido de la enmienda pactada, pues ha comentado que "todavía no se les ha ocurrido exigir no ya que les perdonen todos los atropellos" sino que también "les mantengan la inmunidad para los próximos atropellos que quieran hacer".

En cuanto al fondo del asunto, el presidente castellanomanchego afirmó que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley, ya que a su juicio es "un intento de relativización del terrorismo" y ha subrayado: "No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror".

Por ello, señaló que durante las protestas en Cataluña por el procès "hubo mucha gente organizadamente" que "quiso generar terror social", aunque solicitó que sean los jueces y no los políticos quienes diluciden lo que ocurrió en aquellos días, y ha pedido que se "respete a los jueces en su función de aplicar las leyes".

Estas palabras de Page provocaron que, a diferencia de otras ocasiones, la cúpula socialista haya respondido de forma clara y evidenciando su malestar.

El primero en reprochar esa actitud ha sido el ministro de Transportes y también miembro de la Ejecutiva socialista desde este mes, Óscar Puente, quien ha asegurado que quien está "en el extrarradio del PSOE" es el presidente castellano-manchego.

Una acusación realizada en declaraciones a los periodistas, mientras que el número tres del PSOE, su secretario de Organización, Santos Cerdán, optó por las redes sociales como vía para contestar a su compañero de partido.

"Todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es qué es terrorismo. Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", le contestó después de que Page afirmara también que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley y señalara: "No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror".

Fuentes de la dirección socialista ahondaron en sus críticas y señaló a Efe que "desde luego, los miles de concejales y concejalas, las decenas de miles de militantes, los cargos públicos y los millones de votantes del PSOE no están en el extrarradio de la Constitución".

"Forman parte –añadieron– del partido político que más protege la Constitución y las instituciones que de ella emanan ante un Partido Popular y sus aliados neofascistas que están en el desprestigio diario de todas ellas e incumpliendo la Constitución desde hace cinco años con el Consejo General del Poder Judicial".

También desde la dirección del PSOE se reconoció el malestar que genera que Page haya expuesto sus sospechas de que habrá más cambios en la ley, "hasta la última exigencia que tenga" el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont.

El cruce de declaraciones de este miércoles entre Ferraz y el presidente castellano-manchego supone un nuevo capítulo de unas difíciles relaciones después de que el barón socialista se haya convertido en una de las escasas voces con peso en el PSOE en contra de la amnistía.

Page no estuvo presente el pasado fin de semana en la convención que celebró el PSOE en A Coruña porque programó para esas fechas un viaje oficial a China.

Sí expresó su rechazo a la amnistía ante el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en la reunión del Comité Federal socialista del pasado 28 de octubre en la que Pedro Sánchez defendió esa medida de gracia para conseguir una investidura que se materializó el 16 de noviembre.