París niega que haya celebrado los pactos de Cs

Vox deja abierta la posibilidad de rechazar la investidura de Ayuso

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, señaló este jueves sobre la opción de no apoyar la investidura de su homóloga del PP, Isabel Díaz Ayuso, que "todas las posibilidades están abiertas en el momento que no se empieza a negociar". Así lo declaró este jueves a La Sexta, preguntada sobre la posibilidad de que Díaz Ayuso no sea presidenta regional. "Hasta que no se empiece a negociar, no se sabe cuáles son las condiciones", remachó. Monasterio anunció el lunes que cortaba "toda relación" con el PP ante el "incumplimiento de contrato" en el Ayuntamiento de la capital. "Hasta que se nos aclare lo que está pasando en el Ayuntamiento creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad. Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox. Eso es lo que se ha firmado, y además una proporción en presupuesto", dijo.