La Comisión Europea insiste en que la ley de amnistía es un asunto interno de España

Los eurodiputados españoles han convertido el Parlamento de Estrasburgo en el Congreso de los Diputados. La política nacional ha dado el salto a Europa con un debate sobre la ley de amnistía en la Cámara de la Unión, aunque la Comisión aclaró que se trata de un debate interno de España.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y políticos de los partidos con representación en la Cámara Baja española han tomado la palabra, ante un hemiciclo prácticamente vacío y bajo la mirada del ex president catalán Carles Puigdemont, a favor y en contra de la medida de gracia con los encausados por el procés.

Reynders ha señalado que está en contacto constante con las autoridades españolas y que desde la comisión analizarán el proyecto de ley de forma "independiente y objetiva". Así ha indicado que se leerá "muy de cerca esta cuestión", aunque el comisario destacó un "asunto interno español que se tiene que gestionar en línea con el orden constitucional". "Terminaremos nuestro análisis cuando el texto final sea adoptado por el Parlamento español", ha apuntado.

Posturas a la derecha

Por su parte, los eurodiputados del PP, Vox y Ciudadanos han pedido a la Comisión Europea que actúe ante lo que para ellos es una "violación" del Estado de Derecho en España. El presidente de los populares europeos, Manfred Weber, ha criticado a los socialistas por la "degradación, cuando no abolición del Estado de derecho".

Además, después de aplaudir las manifestaciones "pacíficas", ha señalado que hace falta "más unidad en España y más unidad en Europa". "No se puede prometer no hacer una amnistía hasta tres días antes de las elecciones. Y luego hacerla", ha denunciado. No solo eso, también ha insistido en la victoria de Feijóo y en que, un día, el presidente del PP será también presidente de España.

Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha acusado a Sánchez de golpista al relatar que "ha decidido para mantenerse en el poder aprobar una ley inconstitucional de amnistía que constituye un golpe a la separación de poderes y con ello al Estado de derecho".

Defensa de la izquierda

El PSOE y el resto de formaciones que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez han defendido la medida y han señalado que supone avanzar en la "reconciliación" de los catalanes y los catalanes y españoles, como ha dicho la líder del PSOE en Europa, Iratxe García. "Ante la mayor crisis territorial de la democracia española solo hay dos caminos: el fracasado de la imposición y la amenaza o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación", ha insistido y ha asegurado que "hoy la historia de España es una historia de éxito".

En el debate también ha tomado la palabra Toni Comín, quien se beneficiará d ela futura ley. El político de Junts recordó que los tribunales alemanes juzgaron en su momento esta cuestión y dijeron que no era rebelión ni sedición sino un ejercicio de derechos fundamentales. "¿Quién tenía razón, señor Weber? ¿Los jueces alemanes o los jueces españoles?", le ha pregutnado al líder del PPE.

Además, de los políticos españoles, también han manidestado su preocupación o apoyo parlamentarios de otros países europeos de unas y otras formaciones. Aunque han hablado en sus respectivos idiomas, salvo algunos diputados portugueses que han escogido el español, los eurodiputados ha seguido la estela de sus colegas españoles, se posicionaron a favor o en contra según la postura de su formación en el Congreso español.