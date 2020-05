Pedro Sánchez aprieta a la oposición: sin alarma, no habría confinamiento ni ayudas

Pedro Sánchez aprieta a la oposición, y el resto de partidos -incluidos sus aliados originales- presiona al Gobierno para hacerlo más permeable. Tiene que consultar más, compartir más y transigir en algo más que no sea la modificación del régimen de salida de los niños. Sánchez volverá a pedir una prórroga del estado de alarma por otros 15 días más al Congreso, y así lo hará durante las ocho semanas que, como mínimo, durará el plan de desescalada, pero el PNV, ERC y el PP pueden cambiar su sentido del voto.

En una nueva alocución sabatina, Pedro Sánchez fue tan claro respecto a la oposición que algunos partidos lo han entendido como una amenaza. Según el presidente del Gobierno, sin estado de alarma, no se puede confinar a los españoles. Ni ordenarles cómo deben ir saliendo de sus casas para pasear o para ir a trabajar. Y tampoco sería posible mantener las ayudas que el Gobierno ha abierto con la relajación de la declaración de los ERTE. Advertencia o amenaza, el aviso ha sido duro. Sánchez no tiene "plan B", lo ha repetido en varias ocasiones, salir del estado de alarma supondría la entrada en un estado de caos, aunque algunos juristas y dirigentes de partidos de la oposición comienzan a mostrar otras fórmulas.

"El único plan es el estado de alarma", ha dicho Sánchez, y no es ni "un capricho" ni "una excentricidad". "Pido que todos arrimemos el hombro" y "podamos prolongar el estado de alarma en tanto en cuanto persista la existencia del virus en la desescalada", ha manifestado, añadiendo que si estaba justificado este instrumento a mediados de marzo, ahora, que "hay más incertidumbres que certezas".

El problema del presidente del Gobierno es que, en lo político, ha abierto todos los frentes. De un lado, sus aliados de la moción de censura, el PNV y ERC, pueden terminar votando en contra de la prórroga, porque no aceptan el vaciado de poder de las autonomías. Al mano único, Sánchez ha sumando la desescalada por provincias, que es un límite institucional que no gusta a ERC y al PNV. Los republicanos catalanes ya se han abstenido y ahora podrían votar en contra. Y el PNV, el aliado más leal, también virará hacia el no si no atiende parte de las demandas del lehendakari, Íñigo Urukullu.

En la derecha, el PP de Pablo Casado es el más reticente. Pero en las últimas horas se ha sumado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Las objecciones son las mismas: el Gobierno va a aprobar un plan de desescalada sin apenas consulta. Sánchez ha contrapuesto que ya ha habido ocho reuniones de presidentes autonómicos, aunque la queja general es que siempre se han encontrado con las medidas ya tomadas.

Los síes en las tres votaciones en el Congreso han sido, hasta ahora, abrumadores: 321, 270 y 269. Sólo han votado en contra VOX, la CUP y JxCat, pero si ERC y PNV consuman la amenaza, será necesaria la participación del PP y de Ciudadanos. Al menos, la abstención. El presidente del Gobierno ha dado a entender que no es necesario que pida una prórroga cada dos semanas, pero es así, es un requisito constitucional.

Sánchez se ha preguntado "qué pasaría" con algunas de las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado para amparar a los golpeados por las consecuencias económicas y sociales de esta crisis, por ejemplo las medidas relativas a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo o las destinadas a los autónomos. Tras advertir del "impacto" sanitario, económico y social que podría tener que el Pleno del Congreso no renovara el estado de alarma la próxima semana, el presidente ha dicho que confía en que las distintas fuerzas políticas estén "a la altura" y actúen con "responsabilidad".

Sánchez ha explicado que, tras reunirse los sábados con el comité técnico de seguimiento diario del coronavirus, los lunes previos a la aprobación de las prórrogas del estado de alarma habla con los representantes de las fuerzas políticas. De hecho, ha indicado que así lo hizo para solicitarles su apoyo de cara a las tres prórrogas del estado de alarma que se han votado en el Congreso.