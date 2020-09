Pedro Sánchez apuesta por un estado de alarma "territorializado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que "todos tenemos que ser conscientes que la evolución de la epidemia de nuestro país no es homogénea. No tiene justificación que planteemos un estado de alarma con medidas igual de duras en todo el territorio, por eso proponemos un estado de alarma territorializado".

Entrevistado por Àngels Barceló en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, Sánchez ha asegurado además que "nunca antes se han puesto tantos recursos en manos de las comunidades autónomas en tan poco tiempo. Es un momento inédito".

El presidente ha reconocido que en el Ejecutivo preocupa "el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid", comunidad en la que que junto a Cataluña se han disparado durante las últimas semanas los índices de nuevos contagios por Covid-19 y las hospitalizaciones derivadas de éstos.

Sánchez ha defendido la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien este lunes alertó sobre la grave situación que atraviesa Madrid, palabras que fueron entendidas por la presidenta de la Comunidad como un "ensañamiento" contra la misma.

"Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde", aseguraba Ayuso este pasado lunes en su cuenta de Twitter.

"Si Simón trasladó ese mensaje ayer es porque nos preocupa" la situación en Madrid, ha asegurado Sánchez, que se ha mostrado convencido de que las capacidades estratégicas de algunas comunidades autónomas "deben mejorar", aludiendo, entre otros factores, a los "niveles de rastreo", que son distintos por territorios.

El virus como enemigo común

Además, Sánchez ha vuelto a pedir al PP que deje a un lado la lucha partidista. "En la lucha contra el virus hay que dejar la lucha partidista. Hay un enemigo común que es el virus. Apelo a la responsabilidad de todos, en especial, del PP", ha pedido el presidente.

Sobre el repunte de casos de Covid-19, con mayor virulencia en España que en el resto de países de nuestro entorno, Sánchez ha apuntado a una posible "relajación por parte de la ciudadanía que ha permitido una mayor circulación del virus" y ha recordado que el uso de "la aplicación Radar COVID es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad".

Interpelado sobre las fricciones en el seno del Ejecutivo, el presidente se ha mostrado satisfecho con la situación del Gobierno de coalición, restando importancia a las reconocidas diferencias con sus socios de Podemos. Así, respecto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha aseverado que "no ha habido veto" por parte de Unidas Podemos a Ciudadanos. "Los Presupuestos son la principal herramienta del Gobierno. Arrastramos unos Presupuestos de 2018 que fueron aprobados por un partido conservador y no recoge lo que necesitamos ahora", ha considerado, reafirmando que "no vamos a vetar a ningún partido político. Defendemos la unidad frente a la confrontación", aunque "unidad no significa unanimidad", ha matizado.

"La estabilidad del Gobierno está garantizada -ha asertado con rotundidad-, pero necesitamos también que sea una legislatura fructífera. No tenemos mayoría y tenemos que hablar con muchos grupos parlamentarios en un Congreso fragmentado".