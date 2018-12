Sánchez: "Este Gobierno ha hecho más en siete meses por España que el anterior en siete años"

Pedro Sánchez he hecho este viernes balance de la gestión del Gobierno que preside afirmando que "ha hecho más en siete meses por la justicia social, la regeneración democrática, la modernización económica y los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en siete años".

Con la agenda política monopolziada por el procés, el balance estuvo marcado por la agenda eonómica y social. Presentó unos datos económicos triunfalistas en los que subrayó que "España crecerá más que la media europea y que "el número de afiliados a la Seguridad Social es el más alto en un mes de noviembre desde el año 2007, con 18.945.624 personas.

Sánchez subrayó que lo que España necesita estabilidad y no el desorden que, a su juicio, propugna la oposición.

El jefe del Ejecutivo puso el acento en la regeneración democrátiaca, apartado entre el que destacó que se ha levantado el veto a 60 iniciativas parlamentarias, la exhumación de los restos de Franco, la publicación de los bienes de altos cargos, la limitación de aforamientos o el fortalecimento del Estado autonómico, anunciando al tiempo que el año próximo se celebraran Consejos de Ministros en Alicante y Mérida.

Subida de las pensiones

Otro eje de su discurso discurrió sobre la redistribución del crecimiento, apartado en el que glosó la subida de las pensiones. "Desde hoy se pone fin al periodo de merma de poder adquisitivo de las pensiones", afirmó, con la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley que las sube para 2019 un 1,6 % general y un 3% para las mínimas y no contributivas. Las pensiones, agregó, "son un derecho de la ciudadanía y no una mercancía con la que hacer negocio".

No aludió expresamente a Cataluña, aunque enfatizó el carçacter "constitucionalista" de su Ejecutivo y su apuesta por el diálogo. "El Gobierno se reivindica como constitucional, pero con una mirada amplia, no estrecha de la Constitución, que no es patrimonio de ninguna ideología ni partido, sino de todo los hombres y mujeres que formamos España, ha señalado.

Sobre las 21 propuestas que le ha hecho llegar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez las redujo a un "monólogo" y e conminó a pasar de la mera "voluntad de diálogo" a un diálogo real pero siempre respetando la Constitución y el Estatuto porque lo demás, le ha alertado, "son monólogos".

El jefe del Ejecutivo sostuvo que el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy abrió "un nuevo tiempo de regeneración democrática y estabilidad social y económica", presumió de Gobierno "progresista, europeísta y feminista" y reiteró su propósito de agotar la legislatura.