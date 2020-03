Pedro Sánchez califica de "modélica" la respuesta de España al confinamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado por la noche que en España "estamos en un momento muy crítico, van a llegar días muy duros, tenemos que llegar fuertes a los últimos días de la siguiente semana". "Lo peor está por venir", ha insistido en una intervención extraordinaria que se ha retransmitido desde Moncloa. No obstante, ha calificado de "modélica" la respuesta de la población a las prohibiciones del estado de alarma y a la obligatoriedad del confinamiento.

Prueba de ello son los datos de Moncloa: la circulación por carreteras es 11 veces menor y la de las ciudades se ha reducido a una séptima parte. Por el lado contrario, se han producido incrementos notables de uso de internet y de un consumo doméstico extraordinario en determinados días. España fue el lunes el segundo país europeo, por detrás de Alemania, en tráfico de datos en la web y las compras en supermercados llegaron a aumentar hasta un 180%.

Sánchez ha asumido la reponsabilidad de toda la gestión que ha realizado su Gobierno en las últimas semanas y ha mantenido que serán los españoles quienes decidan, finalmente, qué valoración le dan.

Seis millones de mascarillas

El presidente ha anunciado que España tendrá, en breve, un millón de reactivos para realizar test rápidos, que son los que se han venido utilizando en Corea del Sur. Pero la compra general de estos reactivos, homologados, que aún no se ha materializado, llega a los seis millones de unidades. También garantiza la puesta a disposición de las comunidades de 1,3 millones de mascarillas. En lo que ha insistido es en que esta batalla no finalizará hasta que se consiga la vacuna.

Más allá de valorar la situación, el presidente no ha realizado nuevos anuncios que modifiquen el actual estado de alarma. Lo que ha constatado es que la pandemia tiene un impacto irregular en las comunidades autónomas. Los casos más graves, los más preocupantes, son Madrid, País Vasco y Cataluña. Allí es donde, según el presidente, más se van a centrar. Este sábado se habían confirmado 24.926 casos acumulados, 1.326 muertos. Hay 1.612 personas ingresadas en UCI y ya se registran 2.125 altas.

El confinamiento actual es suficiente

El presidente ha dicho que las medidas de confinamientos en España son las más duras que se han adoptado, por la que no cree necesario endurecer más este régimen. "¿Qué desean?", se ha preguntado, refiriéndose a las dudas del presidente de la Generalitat o a la de Madrid, que son quienes lo han planteado: "¿Que no se pueda salir a comprar el pan? ¿Que una madre no pueda pasear con su hijo autista". "Cuando hablamos de confinamientos, tenemos que ser conscientes de que es muy duro, es una medida muy grave", ha subrayado.

Sin embargo, ha eludido la crítica directa a Quim Torra. Cuando se le ha preguntado por su actitud, ha contestado que de él no "saldrá ningún reproche".

Ha adelantado que será necesario que España sea productora de mascarillas, de test y de material de seguridad, porque la población debe sentirse segura hasta que no llegue la vacuna. Es decir, el presidente prevé otro período, cuando España recupere la actividad, en la que habrá que seguir alertas por si se producen nuevas oleadas del coronavirus. En ese sentido, el presidente cree que el país debe activar algo parecido a una economía de guerra.

"En nuestro país solo quienes vivieron la Guerra Civil y las posguerra tienen un su memoria algo más duro de lo que estamos viviendo", ha indicado el presidente, que se ha referido también a quienes, desde las comunidades, están polemizando con el Gobierno. Ha explicado que toda la estrategia que está aplicando el Gobierno busca tiempo, ganar tiempo para que el sistema sanitario pueda encajar la avalancha de enfermos. En ocasiones su discurso ha sido exculpatorio. Ha insistido varias veces en que el Ejecutivo ha seguido siempre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. "En todo momento se han intentado aplicar medidas de eficacia sanitaria que no afectasen a la vida económica de este país", ha indicado.