Pedro Sánchez tilda de 'fake news' el ataque por su tesis y niega el "trato de favor"

Pedro Sánchez salió a la luz tras la complicada semana en la que dimitió la ministra Carmen Montón acusada de plagiar su tesis doctoral y en la que el propio presidente del Gobierno tuvo que defenderse de las acusaciones, que consideró como "fake news", que lo colocaban en la picota al informar varios medios de que no sólo copió su tesis, sino que tuvo trato de favor en el tribunal que lo evaluó. "No he plagiado mi tesis. No se puede permitir la difamación personal, he pedido a los medios que han dicho que sí que rectifiquen. Pero no me voy a querellar, aunque los demandaré para restituir mi honor", arrancó el jefe del Ejecutivo en El Objetivo de La Sexta. "No tuve ningún trato de favor con el tribunal", recalcó Sánchez, quien no dará explicaciones en el Congreso porque "no podemos convertirlo en un lugar que nada tiene que ver con la política".

Al hilo de la polémica universitaria y del cese de Montón -"a mí no me mintió", dijo- como ministra de Sanidad, Sánchez hizo hincapié en que defendió su "gestión pública" y le agradeció que "haya dado un paso al lado para no entorpecer la labor en sanidad de este ejemplar Gobierno, como ha demostrado con Màxim Huerta y con Carmen Montón".

"Por qué vamos a convocar elecciones si alcanzamos mayorías en el Congreso?"

Otro tema candente es la rectificación del Ejecutivo y la desautorización a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la venta de bombas a Arabia Saudí. "No fue una desautorización a Robles. La política es muy delicada y hay que priorizar", apuntó Sánchez, y añadió que antepuso "las relaciones comerciales y diplomáticas con Arabia Saudí y mantener los empleos en la Bahía de Cádiz por las corbetas". "Soy presidente del Gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladar", afirmó sobre si sabe el uso que tendrán las bombas.

A propósito de uno de los asuntos más cacareados durante el verano, el Valle de los Caídos, el jefe del Ejecutivo dijo que "una democracia no puede tener un mausoleo para un dictador" y que su "deseo es que la exhumación sea antes de final de año".

Tiene "claro" Sánchez que no tocará el IRPF a la clase trabajadora, pero "sí a los que ganan más de 140.000-150.000 euros al año". También dijo con firmeza que le ofreció el adelanto electoral a C's para desbancar a Rajoy; sin embargo, el panorama es otro: "¿Por qué vamos a convocar elecciones con mayorías parlamentarias suficientes?", razonó aunque insistiera en que el PSOE sólo cuenta con 84 diputados y se debe a los pactos.

A los secesionistas les tiende la mano pero también les lanza una reflexión: "La crisis catalana es política y se tendrá que resolver con una votación, pero ¿el independentismo ha hecho todo bien?".