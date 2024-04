Pedro Sánchez: "Mi mujer fue la primera que me pidió que no dimitiera"

Pedro Sánchez ha explicado que "el momento clave" para que no presentase la dimisión fue el sábado, después "del comité federal", cuando a su juicio se produjo una movilización social en su favor para que no renunciase al cargo de presidente del Gobierno. Fue entonces cuando muchos secretarios provinciales del PSOE se dirigieron a él para que tuviera en cuenta el momento tan grave en el que se quedaría el partido. También ha revelado que su esposa, Begoña Gómez, era partidaria de que no dimitiese. "Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera", ha asegurado.

En una entrevista en RTVE, Sánchez no ha aportado nuevos datos sobre la regeneración democrática que ha reivindicado este lunes. Ante las preguntas sobre ello, ha contestado que deben ser los ciudadanos, los medios de comunicación y los partidos los que promuevan este debate. "Esto no va de mí, esto va de todos", ha asegurado.

"El miércoles - ha indicado- envié una carta a la ciudadanía en la que expresaba cómo me sentía tras diez años de acoso. He meditado mucho la decisión. Mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera, pero tenía que hacer esa reflexión íntima para saber si todo esto merecía la pena. Estos cinco días también los ha necesitado la ciudadanía, para saber si esta es la democracia que queremos".

Sobre estos cinco día, ha señalado: "He reflexionado en la intimidad. He hecho un balance de estos años en los que he compartido con mi mujer los acosos que hemos vivido. Para mí, el momento clave es la madrugada del sábado, después de las manifestaciones a favor de proteger la democracia. Este es un tema que afecta a la democracia. Este tipo de desinformación afecta a la ciudadanía".