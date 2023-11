Pedro Sánchez reitera su condena a la muerte de civiles palestinos a manos de Israel y reprocha las críticas del PP

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su condena a la muerte de civiles palestinos a manos de Israel, que junto a su disposición al reconocimiento unilateral de Palestina abrió una crisis diplomática con Israel el pasado viernes, después de su viaje oficial a la zona.En un gran acto del PSOE en IFEMA en Madrid, ante 9.000 simpatizantes, ha reiterado que condena tanto los "atentados terroristas de Hamas" que es "una banda terrorista", según ha remarcado como la muerte de civiles palestinos. Además ha indicado que la condena a ambos hechos no se tata de una cuestión "de partidos ni ideologías" sino de "humanidad".Frente a las críticas lanzadas por el PP, que le acusaron a acudir a un país en guerra a generar discordia, ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que estén "con los derechos humanos" si no quieren apoyar al Ejecutivo."Yo no lo voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no, que esté con el Gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno de España", ha indicado.Sánchez ha hecho estas declaraciones en un acto del PSOE organizado como contestación a las protestas ante las sedes del PSOE y las multitudinarias manifestaciones contra la ley de amnistía pactada con ERC y Junts, a cambio de sus votos para la investidura.El auditorio, al que han llegado simpatizantes socialistas de todo el país, estaba plagado de banderas de España y de la Unión Europea, igual que en la manifestación organizada el domingo pasado por varias asociaciones en la Plaza de Cibeles (Madrid) en contra de la medida de gracia y los pactos de Sánchez con los independentistas.

La amnistía, una decisión "trascendente"

Durante su intervención de este domingo Sánchez también se ha referido a las movilizaciones y ha vuelto a defender la amnistía al señalar que se trata de una decisión "trascendente" para la democracia española.En este sentido ha afirmado que la aprobación de esta norma va a beneficiar "incluso a quienes se movilizan en contra, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca", ha indicado. Además ha señalado que PP y Vox están clamando en esas manifestaciones para que España se defienda ante un riesgo que a su juicio "no existe" porque "España no se va a romper".Sánchez se ha denunciado los "ataques" y "asedios" contra las sedes socialistas y ha trasladado que a su juicio se producen porque son espacios democráticos de deliberación "donde han surgido las principales conquistas sociales" que luego se han trasladado a los congresos del PSOE y posteriormente al BOE. "Por eso, compañeros y compañeras, atacan las casas del pueblo", ha señalado.En este sentido ha lanzado un mensaje de resistencia a sus bases: "Podrán asediar y atacar las casas del pueblo, pero nunca van a poder derribar los principios y valores del Partido Socialista Obrero Español, porque tenemos raíces muy profundas".

Gracias a Zapatero

El secretario general del PSOE también ha tenido palabras de agradecimiento para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha intervenido antes que Sánchez y ha asegurado que parte del resultado electoral de las elecciones del 23 de julio, que finalmente ha permitido un Gobierno socialista, es gracias a su intervención en la campaña."Te damos las gracias porque, cuando las cosas se pusieron difíciles, y se pusieron muy difíciles, José Luis estuvo ahí echando una mano", ha señalado.Sánchez ha asegurado que habrá "cuatro años de Gobierno progresista" de avances sociales, convivencia y estabilidad institucional en España. "Por eso no va a haber ni Trump,ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo, ni Abascal, va a haber cuatro años de gobierno progresista", ha lanzado.