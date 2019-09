Podemos se descabeza en Murcia

El pasado 18 de septiembre, una vez que se conoció la nueva co nvocatoria de elecciones generales, Urralburu admitió su decepción y enfado. "Estas nuevas elecciones son una ruleta rusa y nos pueden salir muy caras" , afirmó.

Sin embargo, el ex dirigente regional de la formación morada ha apuntado que el mayor responsable de que no se haya formado un Gobierno de izquierdas es el líder socialista, Pedro Sánchez, por haber jugado con la "voluntad de este país" para forzar una "repetición electoral para reinstaurar el bipartidismo" .

"Una oportunidad histórica de gobernar no es ninguna broma con una vicepresidencia y tres ministerios porque Podemos vino a gobernar y ha rechazado la oferta, lo que es un error", ha remarcado Urralburu.

En su opinión, Iglesias, a pesar de renunciar a entrar en el Gobierno, "no ha sabido ver la importancia" de estar en el Consejo de Ministros" .

Tras asegurar que su apuesta por Errejón en Vistalegre II y su línea política en la dirección regional de Podemos "no tiene espacio" dentro de la formación morada, el ex secretario general ha considerado "intolerable" que la falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias haga que sigan vigentes las leyes del PP en materia de seguridad ciudadana, fiscal, laboral y sanitaria.

Además, se ha mostrado dispuesto a "colaborar" con Más País y su líder, Íñigo Errejón, con el que estuvo hablando este jueves , para hacer posible que esta formación obtenga un escaño por la provincia de Murcia en los comicios generales del 10 de noviembre. "Estoy dispuesto al trabajo que se me encomiende", ha apostillado.

El ex secretario general de Podemos Murcia ha afirmado que abandona la formación morada porque el partido que "se quiso construir ya no existe" , y ha mostrado su predisposición a liderar la candidatura de Más País en la Región de Murcia para las elecciones generales.

Más Madrid da la bienvenida a su candidatura

Más País ha agradecido en Twitter la decisión del ex secretario general de Podemos en Murcia Óscar Urralburu de unirse a su candidatura a las elecciones del 10-N para concurrir por esa región y poner la convocatoria por encima de "cualquier interés particular". "Gracias a @oscarburu y a todo su equipo porque demuestran, una vez más, que el compromiso y la coherencia están para ellos muy por encima de cualquier interés particular", es el mensaje que dirigen en el perfil oficial de Más País en la red social. Los de Errejón celebran así que "siguen creciendo". Han abierto una cuenta en Twitter con el nombre de "Más Región de Murcia" de cara a la próxima campaña de los comicios, que ya cuenta con alrededor de un centenar de seguidores.