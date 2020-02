Podemos se retracta tras oponerse a publicar la hoja de servicios de Billy el Niño

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, anunció ayer que su partido rectificará el "error" de haber votado en contra de pedirle al Gobierno que facilite la hoja de servicios de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y explicó que su rechazo inicial fue por "prudencia" ante las "dudas jurídicas" que tenían ante la medida.

Echenique aseguró que "si vuelve a llegar" a la Mesa del Congreso una solicitud de informe sobre la hoja de servicios del agente policial franquista, su grupo votará "a favor", aunque recalcó que "debatir sobre ver la hoja de servicios devalúa el tema", ya que a su juicio "el problema no es ése, sino que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad".

Ante las críticas de ERC, PNV y EH Bildu por su voto en la Junta de Portavoces, Echenique respondió que "el único motivo" por el que Podemos votó junto al PSOE, PP, Cs y Vox fue porque tenía "dudas jurídicas", ya que los letrados del Congreso desaconsejaron votar a favor por colisionar con la ley sobre secretos oficiales

La Junta de Portavoces rechazó la petición de reconsideración de la decisión de la Mesa de no exigir al Ejecutivo los datos requeridos sobre el ex policía Billy el Niño, solicitados por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

Tras esa votación, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, lamentó que se les prive a los diputados "de una información que un medio de comunicación ya publicó parcialmente" y que le parece "inaudito que en esa democracia tan perfecta que todos los días se empeñan en decir" que es la española se niegue información sobre una persona acusada de delitos de lesa humanidad.

Posteriormente, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pidió "disculpas avergonzadas" a las víctimas de Billy el Niño por el voto de Podemos en contra de la solicitud que exigía al Gobierno dar a conocer la hoja de servicios del ex policía y admitió que "no hay excusa que valga". En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Iglesias dijo que ayer su grupo parlamentario se ha "equivocado en la junta de portavoces" al votar junto a PSOE, PP, Cs y Vox y que "las víctimas del torturador Pacheco no merecen" verlos fallar.

La reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es una de las principales preocupaciones de Podemos e Iglesias situó este asunto como prioridad en esta legislatura, llegando a asegurar que "es un deber patriótico defender a los héroes que se jugaron la vida y la libertad por la justicia social y por traernos la democracia". Así lo aseguró el pasado viernes durante el homenaje por el centenario del nacimiento del poeta comunista y preso político durante la dictadura franquista Marcos Ana.