Los Presupuestos llegan al Congreso con los apoyos necesarios en el aire

El Gobierno de Pedro Sánchez inicia mañana la tramitación de los Presupuestos bajo la incertidumbre, una vez más, sobre si los dos socios de la coalición –PSOE y Podemos– gozarán del suficiente respaldo parlamentario para sacar sus cuentas adelante.

Un acuerdo sobre los Presupuestos es todo un guiño a la estabilidad hacia Bruselas y la futura ley de vivienda ha desterrado la posibilidad de que incluso los socios morados de Sánchez pudieran ponerle chinas en el zapato, pero el Ejecutivo sigue necesitado del respaldo de otras fuerzas de la oposición y ahí brilla con luz propia ERC, que con más o menos sobreactuación parece decidía a fiar caro un respaldo que desde la derecha se da por descontado.

Los 155 escaños de los dos partidos del Gobierno quedan lejos de la mayoría absoluta de 176 y la superaron con holgura el pasado diciembre en la aprobación de los Presupuestos de 2021, al cosechar el respaldo de ERC (13 escaños), PNV (6), EH-Bildu (5), PDeCAT (4) y Más País (2), así como los únicos diputados de Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes que su partido "está muy lejos" de poder apoyar los presupuestos generales del Estado de 2022, y ha urgido al Gobierno para que "se ponga las pilas" en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los actuales presupuestos de 2021.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de los dirigentes de ERC, Marta Vilalta ha advertido que aún desconoce los contenidos de los presupuestos "más allá -ha dicho- de lo que nos hemos enterado por la prensa", por lo que ha insistido: "Si somos socios prioritarios no se nota mucho".

ERC quiere negociarlos, ha aclarado Vilalta, porque "desea explorar la negociación en todos los ámbitos" y quieren "ser útiles" a la ciudadanía, y ha subrayado :"No somos un partido del 'no a todo', pero el Gobierno nos los pone muy difícil, y ahora mismo votaríamos que 'no'".

"Que el año pasado ERC facilitara la aprobación de los Presupuestos no presupone de entrada que lo volvamos a hacer este año", ha alertado, ya que "el Gobierno de PSOE-UP sabe que no ha hecho los deberes si quiere contar con los apoyos suficientes, por tanto depende de ellos".

Los republicanos están muy molestos por el nivel de ejecución de las inversiones comprometidas en los Presupuestos actuales, que consideran insuficiente, ya que si bien algunos acuerdos sí que se están cumpliendo otros no, ha señalado su portavoz.

"Nosotros no haremos ningún brindis al sol, los acuerdos están para cumplirlos, y saben que tienen deberes por hacer", ha insistido Marta Vilalta, que ha añadido que "las lluvias de millones no sirven porque muchas veces no llegan".

Según la portavoz de ERC, "el PSOE es un experto en no cumplir", con lo cual su partido será exigente, ha destacado .

Resulta "obvio", ha indicado Vilalta, que "para podernos comprometer con nuevas propuestas antes se tiene que cumplir los compromisos adquiridos para los Presupuestos anteriores", y por esta razón los republicanos le piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "se ponga las pilas para cumplir las cuestiones pendientes".