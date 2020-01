Primera misión del nuevo Gobierno: los presupuestos

El futuro Gobierno de coalición del los socialistas y Unidas Podemos confía en presentar pronto el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020 para “plasmar” cuanto antes el programa económico que revierte la reforma laboral y sube los impuestos a las rentas más altas.

Fuentes del Gobierno central así lo señalaron tras concluir en el Pleno del Congreso la votación para investir al candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, y que deberá volver a repetirse el próximo martes al no haber alcanzado la mayoría absoluta.

Las fuentes gubernamentales indican que en cuanto el Ejecutivo deje de estar en funciones se pondrá “de forma inmediata con los Presupuestos”, ya que la negociación todavía no ha empezado. “Queremos traerlos pronto. Llevamos mucho tiempo con los de Montoro prorrogados y ya urge. Hay que plasmar el nuevo programa de Gobierno y los vamos a intentar”, incidió la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, a los medios de comunicación, al tiempo que ha señalado que el PSOE “siempre está dispuesto a negociar con todos los grupos parlamentarios”.

Sin pacto con ERC

En este sentido, fuentes de ERC avisaron de que las cuentas públicas para este año no están pactadas y que el acuerdo cerrado con el PSOE solo se refiere a su apoyo a la investidura de Sánchez. De hecho, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió el sábado en el Pleno del Congreso de que si no se conforma la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat catalana no habrá legislatura, en clara referencia al voto de ERC a los Presupuestos del Estado.

El fuero canario

El diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, también ha avisado de que los últimos Presupuestos “incumplían” con el fuero canario y ha alertado de que habrá que volver a negociarlos para que se cumpla con el compromiso económico y fiscal de Canarias. “Si está en los Presupuestos lo apoyaremos y si no, pues no”, ha zanjado.

Desde el Ministerio de Hacienda se ha añadido que los Presupuestos deben estar “cuanto antes” y que la sensación es que el presidente querrá ir rápido con la conformación del Ejecutivo. De esta forma es bastante previsible que el primer Consejo de Ministros se celebre el próximo viernes.