Ximo Puig anuncia un congreso extraordinario del PSOE valenciano: "Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos adelante"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado este sábado que propondrá a la ejecutiva nacional del partido la convocatoria de un congreso extraordinario a principios de 2024 ante la necesidad de "nuevos liderazgos de equipos y estrategias" en la formación con el objetivo de construir una "alternativa potente" a la derecha y la extrema derecha. "Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos adelante", ha asegurado, al tiempo que ha justificado esta renovación en la necesidad de contar con "nuevas ideas, impulso y liderazgo".

Por ello, ha detallado que el próximo lunes propondrá a la comisión ejecutiva nacional del PSPV que active el procedimiento para convocar el congreso extraordinario en "el primer trimestre del año" 2024. Hasta entonces, Puig continuará en el cargo de secretario general de los socialistas valencianos, han precisado fuentes del partido. Además, también ha adelantado que el mismo lunes se procederá a nombrar una nueva dirección del grupo parlamentario socialista en Les Corts Valencianes --tras el nombramiento de Arcadi España y Rebeca Torró como secretarios de Estado del Gobierno de España--.

Hasta la celebración del congreso, ha avanzado, se planificará"la acción política" del partido porque "no podemos perder ni un momento" y se impulsará una campaña de afiliación para que "muchas personas se sumen para ganar" las elecciones en 2027. También ha anunciado la celebración de un cónclave institucional para "enfocar adecuadamente toda la acción coordinada" del PSPV.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el comité nacional del PSPV, celebrado este sábado en València, que ha contado con la participación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra que Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otros cargos.

Puig ha justificado la decisión en la necesidad de construir "una alternativa sólida" de cara a 2027, lo que ha defendido que tiene que hacerse "ya este año" 2024. "La renovación del proyecto socialista exige nuevas ideas, impulso y liderazgo", ha subrayado, para fijar "una alternativa potente" frente a "la UTE reaccionaria" de la derecha y extrema derecha, con "nuevos equipos y estrategias" que consagre al PSPV como "el partido de la mayoría social".

No obstante, el dirigente socialista ha advertido de que en este proceso se deben "aprender de los errores del pasado" y ha pedido "serenidad y responsabilidad". "Es hora de la unidad, de superar inercias y de huir de confrontaciones estériles", ha recalcado.

Al hilo, ha puesto en valor "los 144 años de historia" del PSOE, durante los cuales el partido "ha vivido de todo" y "de todos los colores", con elecciones que han "ganado o perdido", soportando "incluso áridas travesías en el desierto". Pese a ello, ha reivindicado que aunque han "perdido muchas batallas" han "ganado las grandes conquistas y los grandes combates sociales".

El dirigente socialista ha reconocido que "nunca ha sido fácil y nunca será fácil, pero el tiempo camina en los sentidos nuestros ideales", ha incidido, al tiempo que ha puesto en valor el "orgullo" de ser socialista, símbolo de la defensa de "la igualdad, la libertad, la fraternidad, la democracia, la paz o la sostenibilidad". "El carnet no se lleva en un objeto, se lleva en el corazón", ha añadido."Nunca nos hemos caído definitivamente. Hemos visto nacer, crecer y morir muchas formaciones. En cambio, el Partido Socialista está ahí siempre presente, siempre lo ha hecho, cuando el camino era largo y tortuoso, el Partido Socialista ha residido en España y en la Comunitat Valenciana", ha argumentado."Y continuaremos sembrando", ha remarcado Puig, que se ha mostrado convencido que "más pronto que tarde recogeremos el esfuerzo realizado en beneficio de todos los valencianos". "Gracias por todo lo que me he sentido querido por todos vosotros. Gracias por darme una fuerza constante que nos ha hecho avanzar. Ha sido un enorme honor representaros, representar al partido, al país de nuestra vida, siempre a vuestro servicio, siempre intentando hacer el bien, pero ya sabéis que lo mejor está por venir", ha finalizado."INICIO DE UNA NUEVA ETAPA"

Previamente, a su llegada a la sede de UGT-PV, donde se ha celebrado el comité nacional, Puig ha declarado a los medios que el de hoy es "un día importante" para el socialismo valenciano porque supone "el inicio de una nueva etapa" que, a su juicio, va a "evidenciar una vez más" que el PSPV es el partido que "aglutina la mayoría social de la Comunitat Valenciana". "Es una buena noticia para los valencianos la que se va a producir hoy", ha avanzado.

Por su parte, Cerdán se ha mostrado "muy contento" de la invitación del PSPV para asistir a su comité nacional y ha asegurado que acude "para escuchar al 'president' Ximo Puig".

Mientras, Morant ha indicado que espera que el comité de este sábado aborde "las distintas circunstancias y situaciones", un cónclave en el que Puig, ha afirmado, "como ya nos ha anunciado, viene a trasladarnos a la organización que hemos de iniciar una nueva etapa"."En este país estamos en una nueva etapa, es el primer comité nacional que se celebra después de tener de nuevo un Gobierno progresista, y tenemos que contraponer continuamente esa forma de gobernar que tiene el presidente Sánchez con el gobierno de Mazón, el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la Comunitat Valenciana", ha argumentado.

Frente a ello, ha apostado por ser "el dique de contención" de las "políticas reaccionarias": "Vamos a hacerlo desde el Gobierno de España y también desde el PSPV. Y eso es lo que vamos a hacer, construir la alternativa aquí en la Comunitat Valenciana".

Momento para analizar "quién es la mejor persona"

Mientras, el líder socialista en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha subrayado que desde este sábado se abre "un momento de reflexión" y de analizar "quién es la mejor persona que tiene que liderar el nuevo proyecto" del PSPV en la Comunitat Valenciana. "Hoy es un día para poner en valor todo lo que hemos hecho durante ocho años de gobiernos socialistas y todo lo referente a ese nuevo proyecto que tiene que venir a partir de ahora", ha indicado.

Por su lado, el presidente provincial de Alicante, Alejandro Soler, ha declarado que acude al comité nacional para, "primero, escuchar al secretario general a ver qué dice", y ha avanzado que "parece que va a anunciar que no va a concurrir al próximo congreso". "Por lo tanto, a partir de ahí, tenemos que hablar, tenemos que ver. Pero hoy es un día de escuchar al presidente, que es lo más importante", ha recalcado.

Preguntado por si se ve como sucesor de Puig, ha insistido en que el de hoy es "un día para escuchar a Ximo Puig, y a partir de ahí seguro que trabajaremos buscando la unidad del partido, buscando lo mejor para la organización, pensando en lo que quieren los militantes, que es lo fundamental. Y a partir de ahí, iremos definiendo el futuro", ha manifestado.