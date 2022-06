Puig presiona a Oltra sobre su futuro: "No estoy para fiestas"

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha instado a realizar una reflexión "personal y coral" en el seno del Gobierno autonómico sobre el futuro de la vicepresidenta, Mónica Oltra, después de su imputación. "Esta semana tenemos mucho tiempo de ir concretando, será más pronto que tarde", añadió sobre si se decidirá antes de su declaración ante el juez del próximo 6 de julio.

"No podemos fallar a la sociedad valenciana, tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad", declaró tras un acto en el Centre Cultural La Nau ante la situación de Oltra (Compromís) como investigada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada.

Compromís celebra hoy una ejecutiva donde "analizará" la situación de la política imputada

Puig (PSPV) defendió que toca reflexionar sobre esta imputación y recordó que el pacto del Botànic afecta a "muchos actores" y es un acuerdo, "sobre todo, con la sociedad valenciana". "Estamos en ese proceso de reflexión coral, lo tenemos que hacer con serenidad y desde luego partiendo de la presunción de inocencia y, por supuesto, de los principios de defensa del Estado de derecho", agregó.

Además, preguntado por si le sorprendió el carácter festivo del acto de cierre de filas con Oltra que celebró Compromís este sábado, contestó: "No sé, no estoy para fiestas". El líder valenciano insistió en que "los tiempos en política son los que sean necesarios" y en que "cada uno tiene que hacer una reflexión personal y después coral", aunque no concretó si tiene previsto reunirse con ella.

"La reflexión siempre es un estado fundamental para el ser humano, cada uno tiene que hacer su propia reflexión y después compartirla con todos los actores que tienen que decidir. Desde luego, cada uno en el ámbito de su responsabilidad tiene que decidir. Ahí me quedo por hoy, ya he dicho lo que quería decir hasta hoy", remató.

El diputado por Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, afirmó que se puede "reflexionar todo lo que queramos, pero decisiones unilaterales, ni una", al ser preguntado por la posibilidad de que el PSPV provoque la marcha de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras su imputación judicial el pasado jueves.

Baldoví aseguró que la formación está "en el mismo punto que el pasado sábado", cuando Compromís, dijo, mostró su "apoyo inquebrantable" a la política valenciana. Subrayó, antes de ver la mascletà de ayer en Luceros, que el Ejecutivo autonómico es un gobierno de "coalición" y que por ello, las decisiones se deben tomar "todos juntos", al tiempo que resaltó que no hay "ni una fisura" en el apoyo a Oltra tras su imputación por la gestión del caso de abusos de su ex marido a una menor tutelada.

En la misma línea, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, defendió que Oltra ha sido y es "imprescindible", pero indicó que ello "no evita que se puedan tomar decisiones" en el seno de Compromís "en muchos sentidos".

Tras considerar que Oltra no debe dimitir, Ribó aplaudió que Compromís arropara y diera apoyo el pasado sábado a su compañera de coalición que está "pasándolo mal" y señaló que le parecía oportuno el acto, pues de lo contrario, no hubiera asistido.

Compromís celebrará hoy una ejecutiva en la que "analizarán" diversos temas, entre ellos la situación de Oltra y se "verán" dónde están las líneas rojas, según apuntó ayer Ribó. Cuando se le planteó si la imputación de Oltra "desestabiliza" al Gobierno, señaló que "Mónica Oltra imputada, evidentemente, no es una situación agradable; es una situación que hace pensar que hemos de estudiar la situación porque una imputación se ha de estudiar con especificidad".