Puigdemont deja claro que no dará sus votos a Sánchez gratis

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que "el chantaje político" no hará que Junts vote a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez. Ha condicionado su voto a que se alcanza un acuerdo sobre el "conflicto" catalán y no sobre su situación personal, y que la negociación se ha hacer sin "presión" y sin "chantajes políticos".

El recompte definitiu dels vots ha comportat un canvi puntual a l’assignació d’escons al Parlament espanyol però rellevant en l’equació per a qualsevol investidura. L’actual president del Govern i candidat socialista a la reelecció només podrà ser escollit si obté el vot… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 29, 2023

Así ha reaccionado en un tuit a la pérdida de un escaño del PSOE en favor del PP en Madrid tras el recuento del voto CERA, que a la vez mantiene los escaños de Junts en Girona y Tarragona. Ha considerado relevante que Sánchez "solo podrá ser elegido si obtiene el voto afirmativo de una coalición amplia, incluidos los siete votos de Junts".

Ha añadido que el resultado provisional de las elecciones ya situó a Junts en la foto y que, con los resultados definitivos, la situación es más contrastada: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo (o la del candidato que los populares propongan) o vamos a la repetición de las elecciones".

"Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha añadido.

Puigdemont también ha explicado que ha recibido amenazas durante los cinco años y nueve meses que lleva en Bruselas: "Lo explico básicamente para que haya quien se pueda hacer una ligera idea de qué efecto me puede causar el hecho de que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima". Ha lamentado que ningún juez español ha actuado frente a esas amenazas y ha añadido: "Vivo sin la protección que la ley teóricamente me garantiza".