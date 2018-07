Puigdemont, 268 días sin dormir en casa

"No voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán". Carles Puigdemont lo tiene claro. El hombre, muy sentido y muy huido por mucho que él lo llame exiliado, no puede más. Ha laminado la facción moderada de su partido y aun así, con sus órdagos a la grande con el secesionismo y el lacito amarillo por bandera, está convencido de que al débil Gobierno de Pedro Sánchez le sacará un indulto cuando los jueces dicten sentencia y lo manden entre rejas unos cuantos años.

Saca pecho por los triunfos sobre el juez Llarena (bien, Carles, bien, como si fuera un Barça-Madrid), aunque el dato objetivo no falla: desde que se dio el piro el 30 de octubre de 2017 hasta que ha pronunciado esa frase tan potente en Berlín este 25 de julio de 2018 han pasado 268 días, cerca de nueves meses sin dormir ni ducharse en casa.

Seguro que el sueño de la república catalana merece tamaño sacrificio, tan gigante lucha contra el Estado enarbolando la estelada por Bélgica o por Alemania. Tiene razón Puigdemont en su razonamiento: no pasará 20 años sin pisar suelo catalán... Lo que sucede, ex 'president', es que podía llevar unas cuantas semanas ya en casa si no se hubiera fugado y hubiera ingresado en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre, unos días después de que usted hiciera el petate deprisa y corriendo, como le ocurrió a Oriol Junqueras. Su ex vicepresidente lleva desde el 4 de julio encerrado en el penal barcelonés de Lledoners. Pese a todo, pisando ya suelo catalán...