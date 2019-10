Puigdemont se presenta ante las autoridades belgas y rechaza entregarse a España

Celaá cree que Bélgica podría imponer alguna medida cautelar

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha dicho este viernes que las autoridades belgas podrían imponer alguna medida cautelar a Carles Puigdemont, porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó la euroorden contra el ex presidente catalán. Celaá ha hecho esta afirmación en Ser Catalunya nada más conocer que el ex presidente de la Generalitat ha comparecido voluntariamente ante las autoridades belgas en relación con la euroorden cursada por el Tribunal Supremo. La portavoz del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo aún no tiene comunicación formal procedente del Poder Judicial sobre la comparecencia de Puigdemont. No obstante, ha señalado que "ahora tendrán que ser las autoridades belgas las que deban actuar" y "podrían imponerle alguna medida cautelar habida cuenta de que hay cursada una euroorden por parte del juez Llarena".