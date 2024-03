Puigdemont está de vuelta

Estaba cantado. Carles Puigdemont se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, como anunció el propio líder de Junts en un acto organizado en la localidad francesa de Elna, con el objetivo de lograr su "restitución" en la Presidencia de Cataluña y ofreció a ERC compartir una lista unitaria.

"No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan sólo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", afirmó Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de "president" y de "independencia".

La sala anexa del Ayuntamiento de Elna fue el escenario elegido por Puigdemont para lanzar su anuncio, rodeado de la plana mayor de JxCat, incluidos Jordi Turull, Laura Borràs, Xavier Trias, Míriam Nogueras y Albert Batet, así como ex consellers que lo acompañaron en 2017, como Josep Rull, Joaquim Forn o Lluís Puig, además de su esposa.

El eurodiputado de Junts aseguró que dejará "el exilio definitivamente" para asistir personalmente al pleno del Parlament si es candidato a la investidura tras las elecciones del 12-M. "Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero ya sabemos que, si a un juez español le das un limón, te hace una crema catalana", ironizó.

En el supuesto de que reúna los votos necesarios para volver a presidir la Generalitat, su investidura dependerá de la orden nacional de detención que tiene activa por la causa del procés, de los plazos de tramitación de la ley de amnistía que está en manos del Senado y de su posterior aplicación por parte de los jueces.

De momento, el magistrado del Supremo Pablo Llarena rechazó ayer la séptima recusación interpuesta contra él por el ex presidente catalán y los ex consellers Antonio Comín y Clara Ponsatí, al considerar que carecen de legitimación y que es extemporánea. Los procesados alegaban que su apariencia de imparcialidad había quedado comprometida al recibir el 11 de noviembre un premio de la Asociación de Fiscales por su instrucción del procés.