Puigdemont se sube a la bola de nieve de Junqueras y ya se asoma a la Eurocámara

Aunque la institución ya está dispuesta a poner en marcha el proceso de acreditación, sólo se podrá iniciar la tramitación, entre otras cosas, porque la división administrativa cierra este viernes más temprano de lo habitual y la Eurocámara no retomará su actividad hasta el 6 de enero.

Una fecha, la de la primera semana de 2020, por la que empieza a rondar la posible investidura de Pedro Sánchez abstención de ERC mediante, una negociación que se ha complicado a marchas forzadas estos últimos días.

Lo que le sirve a ERC para reclamar la nulidad del juicio a Junqueras en el Supremo. El Alto Tribunal no permitió que, en pleno juicio del procés, abandonara la prisión preventiva para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y recoger su acta de eurodiputado como exige la Ley electoral española, al apreciar riesgo de fuga.

Junqueras interpuso un recurso de súplica ante el Supremo y recurrió al TJUE, que ha dado la razón al ex vicepresidente de la Generalitat (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017) y rechaza los argumentos del Estado español, compartidos por la Comisión Europea y la Eurocámara.

La reacción de su partido ha sido fulminante y ha dejado en suspenso la negociación con los socialistas a la espera de la reacción de la Abogacía del Estado ante la sentencia del tribunal de Luxemburgo, que, como el resto de las partes personadas en el caso, deberá pronunciarse a principios de la semana próxima sobre el embrollo.

La formación independentista incluso reclama la excarcelación inmediata de Junqueras, algo a lo que la Fiscalía del Supremo se opone. En un escrito remitido a la Sala que juzgó el caso, el Ministerio Público señala que el líder independentista -condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación- no está sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, que es a lo que se refiere la sentencia del TUE, sino "ejecutoriamente condenado".

Desde el PP, Pablo Casado, ha dicho que el PP va a hacer todo lo que esté en su mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont "responda de sus delitos en un banquillo".

Más allá ha ido Vox. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la sentencia del TJUE es "un palo para España" y "un ataque a la soberanía" española.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha afirmado que, "aunque a mucha gente no le guste", Junqueras "sigue siendo un delincuente".

Junqueras: "Es una victoria, acabaremos ganando, el Supremo no ha hecho las cosas de acuerdo con la ley"

En una entrevista esta mañana en Catalunya Ràdio, Junqueras ve los últimos acontecimientos judiciales "como una victoria que nos indica que acabaremos ganando del todo, pero no sabemos cuándo".

Su caso ha puesto palos en las ruedas de la investidura de Sánchez, pero Junqueras quiere que siga rodando. "No debe detenerse la negociación en ningún caso. Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todos, siempre, independientemente de que esté o no en la cárcel. Porque hemos de trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", ha argumentado.

Se ha declarado "acostumbrado" a que el Tribunal Supremo "no haga las cosas de acuerdo con la ley", ya que él y el resto de condenados del 'procés' fueron víctimas, afirma, "de un proceso judicial viciado del todo desde el principio".

"Todo lo que hicimos fue legal -ha agregado Junqueras- porque realizar un referéndum de autodeterminación no está en el Código Penal y es un hecho legítimo reconocido en la legislación internacional".