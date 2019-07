Quejas al Vaticano por la "injerencia" del nuncio en España sobre la exhumación de Franco

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Ejecutivo va a enviar a lo largo de este lunes o de mañana, como muy tarde, una queja formal al Vaticano por la "injerencia" del nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, al afirmar que el Ejecutivo español pretende "resucitar a Franco" con su exhumación.

En concreto, el Ejecutivo planteará una queja "por intromisión en asuntos propios de otro Estado", según han precisado fuentes de Vicepresidencia del Gobierno.

En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha calificado las declaraciones del nuncio "improcedentes e inaceptables" en el "fondo y en la forma" porque, según ha explicado, un embajador de la Santa Sede "no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado" y en un tema "tan importante como es exhumar los restos de un dictador".

"Tiene que estar en las reglas de comportamiento diplomáticas. Estas declaraciones no me han extrañado, ya he tenido alguna conversación difícil con el Nuncio. Va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español", ha avisado la número dos del Ejecutivo, que ha indicado que no se ha puesto en contacto con Fratini después de leer la entrevista.

"Va a haber una queja formal al Estado del Vaticano. Va a recibir una queja por una injerencia de esta naturaleza, por las formas en que se ha producido y los contenidos impropios de cualquier legación diplomática que (al Vaticano) le afecta muy directamente porque los restos de Franco están en una Basílica", ha subrayado Calvo, que ha insistido en que "es improcedente e inaceptable".

Igualmente, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha considerado "inaceptable" que Fratini se haya pronunciado sobre la exhumación de Franco, una decisión que "responde a una ley y a un mandato parlamentario". En declaraciones en Cádiz, Delgado ha tildado de "desafortunadas" las declaraciones del nuncio en España.

Cs critica la "susceptibilidad" de Moncloa

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha pedido al Gobierno que "no sea tan susceptible" con las críticas del nuncio en España, que ha lamentado que el Ejecutivo haya resucitado al dictador, y ha bromeado al señalar: "Igual de tanto darle vueltas acaban resucitándolo".

"Le diría a Pedro Sánchez y a Carmen Calvo que no sean tan susceptibles cuando alguien los critica", ha subrayado Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva Permanente.

Desde Podemos, su portavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera, ha señalado que respeta la opinión del nuncio pero le recuerda que un Estado tiene derecho a hacer justicia con su memoria y que ese debate ya se tuvo y se cerró en el Congreso.

"Es una deuda con la memoria histórica del país", ha apuntado, para luego añadir que cada uno desde sus instituciones, "también desde la Iglesia", "puede opinar lo que quiera opinar". Así, Vera enmarca esas declaraciones del nuncio en el terreno de la opinión y recuerda que en el plano político un Estado "tiene derecho a hacer justicia con su memoria e historia".