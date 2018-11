Rajoy aprobaba las investigaciones encargadas a Villarejo, según López del Hierro

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba al tanto de los trabajos encargados al ex comisario de Policía José Manuel Villarejo y aprobó seguir la línea de investigar a dirigentes del PP como Javier Arenas o al hermano del dirigente socialista Alfredo Rubalcaba, según Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal.

Según se puede escuchar en las últimas grabaciones publicadas por Moncloa.com, López del Hierro le aseguró a Villarejo que Rajoy, al que se refieren como "el jefe" de Cospedal, "estaba de acuerdo" en que se desarrollaran las investigaciones solicitadas al policía.

En una conversación entre el empresario y el policía se dice que Rajoy, entonces líder de la oposición, era conocedor de estos encargos y dio la luz verde a las acciones planteadas por Villarejo. "La suya y luego la de su jefe, que también le comentó el negocio a su jefe, como es normal", asegura López del Hierro sobre el beneplácito expresado por Cospedal y Rajoy.

"Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación", recalca el marido de la ex número 'dos' del partido en una conversación con Villarejo, después de que éste pregunte si el máximo dirigente del PP aprobaba la operación.

Tras publicarse diversos audios de sus conversaciones con el ex comisario Villarejo, este lunes Cospedal anunció su renuncia a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, pero mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados.