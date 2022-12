Realidad y ficción en la valla de Melilla

Hemos escuchado de todo. Albert Rivera llamó “capullo y gilipollas” a Iglesias; ha habido diputados populares tildados de “golpistas y fascistas”. Incluso La cámara abrió una investigación porque Rubalcaba llamó “caradura” a Rafael Hernando del PP. Esta misma legislatura Pablo Casado concatenó una serie larga contra Pedro Sánchez: “Felón, ególatra, okupa de la Moncloa, traidor, ilegítimo, mentiroso, desleal e incompetente”. Rufián, de ERC, llamó “gánster” a Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Celia Villalobos, brillante en su mismidad, trató de normalizar -como si fuera necesario- la presencia del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez en el Congreso aludiendo a sus rastas: “A mí, con que no me pegue un piojo me parece perfecto”. Pedro Sánchez calificó de “indecente” a Rajoy” e incluso Martínez Pujalte, del PP, fue el primer diputado en ser expulsado de la Cámara por su comportamiento atrabiliario.

Cuando en un parlamento se entra en la espiral de descalificaciones y palabras gruesas como en la que lleva tiempo instalado el Congreso de los diputados ya solo cabe esperar al turno siguiente para ver quien desbarra más. La ministra de Igualdad, Irene Montero, vituperada y perseguida durante días, elevó los decibelios el pasado miércoles: “Ustedes promueven la cultura de la violación”, le soltó al PP al hilo de la resaca de las consecuencias de la aplicación judicial de la ley del sí es sí. Y tan pancha. Una semana antes Vox había reducido sus méritos políticos a que es la pareja de Pablo Iglesias. Ese es el tono. Dos desafortunadas campañas de las comunidades de Galicia y Madrid en la que sitúan a la mujer como responsable de las cosas “que no deberían pasar pero pasan”, una lamentable metáfora sobre las agresiones sexuales, que pasan aunque no deberían pasar, daban sustento a las acusaciones de la ministra. A medida que se acercan las elecciones municipales, con las legislativas al fondo, el debate se está endureciendo hasta escaparse de las manos.

Marlaska debería haber dimitido ya. De hecho, es un cadáver político sostenido solo por la coyuntura para no debilitar más al Gobierno, aunque paradójicamente hay dimisiones que dignifican y consolidan gobiernos. Con unos terribles sucesos sin aclarar, con un juego de medias verdades y dos investigaciones en curso (Fiscalía y Defensor del pueblo), con la UE llamando a la puerta, la acreditada devolución en caliente de un menor, y tras encajar un severo correctivo parlamentario por todos los grupos salvo el suyo, que lo dejó solo y desprotegido en la bancada azul, el ministro no debería pasar un solo día más al frente de Interior.

En realidad, existen testimonios e investigaciones periodísticas que sitúan una parte relevante de los hechos en territorio español. Testigos que aseguran que la policía marroquí entró en territorio español para sacar con violencia inusitada a los inmigrantes que habían sobrepasado el territorio marroquí. Y eso incluiría la retirada de algún cadáver. Seguramente es prácticamente imposible evitar que los acontecimientos de ese tipo acaben así. Dos millares de personas armadas con objetos punzantes no convierten la frontera en un territorio versallesco con un florete de punta botonada. Pero no se trata de coger el tiralíneas para descargar responsabilidades en función de si las personas mueren unos metros más para acá o para allá sino de esclarecer la verdad.

Breverías

1. Los presidentes y la Historia

“Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado los restos del dictador”. Lo dijo Pedro Sánchez en el homenaje a la escritora Almudena Grande en el Ateneo de Madrid, el pasado lunes. Mal vamos cuando un presidente del Gobierno está pensando en pasar a la historia, o incluso si toma decisiones pensando en pasar a la historia. Y no parece que le traicionara el subconsciente. Eso sí, Sánchez al menos estuvo a la altura homenajeando a la escritora, frente al alcalde Almeida, quien con escasa cintura y mucho sectarismo se negó a considerar su nombramiento como hija predilecta de la ciudad donde nació. Entre los hijos predilectos de Madrid figuran Julio Iglesias, Raphael; Carandell, Simeón de Bulgaria o la hija de Franco. Tampoco era tan difícil.

2. Lambán, en su exilio interior

Javier Lambán, el presidente de Aragón, vive en el PSOE como si fuera un exilio interior desde que lo lidera Pedro Sánchez. Aunque nunca ha ocultado su antipatía con el líder socialista y su rubalcabismo militante, esta semana fue más lejos de lo habitual, al menos en público, que en privado lleva diciendo lo mismo desde hace años a quien lo quiere oír: “Mejor le hubiera ido a este país si Javier [Fernández, ex presidente de Asturias] hubiera asumido esa responsabilidad [la secretaría general del PSOE]”. Balas gratuitas para el adversario político. Rectificó rápido Lambán y dijo que sus palabras fueron “desafortunadas” e “inoportunas”. Reiteró su lealtad con el Gobierno de Sánchez, su alineación con su líder y todo lo que se le ocurrió para salir de un atolladero provocado, por supuesto, por “las interpretaciones que en modo alguno tenían que ver con lo que yo quería decir”. Lambán puede ejercer su libertad de expresión y decir lo que le plazca pero lo que no debería es hacer el ridículo.

3. Bikinis, vino, sexo, feminismo y censura

Una pintura de Javier Moscardó de una mujer con bikini de corazones, a la que se ve parcialmente y de espaldas, mirando plácidamente el mar Mediterráneo, y que es la etiqueta de un vino blanco de la bodega Almázcara Majara ha sido censurado por el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad porque “cosifica a la mujer” al presentarla como “un objeto sexual”. Aunque el Instituto, haciendo un Lambán, rectificó en 24 horas y anuló la censura. El asunto es que mirando bien la etiqueta no se observa esa sexualidad desafiante y cosificadora por ningún lado. Más bien, la pintura destila el plácido relax de un día de playa en el Mediterráneo (Cadaqués, según el autor) con cierta luz a lo Sorolla. Serán los ojos que miran, claro. Moscardó está que trina tanto por sentirse constreñido en su trabajo “el arte se comenta pero no se discute, si no estaríamos todo el día pidiendo permiso”. Moscardó lleva 45 años pintando cuerpos semidesnudos de hombres y mujeres en las playas mediterráneas. La etiqueta del vino existe desde hace 14 años y el cartel lleva diez colocado en la vía pública. Las políticas feministas – tan necesarias- han experimentado una radicalización que las aleja en algunos aspectos del sentido común y sobre todo es una práctica cuestionable que el Instituto actúe de oficio por algunas denuncias anónimas con afán delator. ¿cuál es el criterio? Y así vamos, mutilando obras de arte y viendo sexo donde solo hay una señora mirando el mar. Si el vino vende más no será por la inspiración morbosa de una señora en bikini sino por la promesa del placer sereno y la felicidad que invoca ese día de mar y sol.

4. El final del modo avión

No va a tardar mucho el momento en el que los pasajeros que viajen en avión puedan utilizar sus móviles durante todo el vuelo, tanto para llamadas como para datos. La CE va a reservar frecuencias de la nueva oferta de 5G para ese fin mediante una conexión por satélite. La banda específica no interferirá con los aparatos electrónicos del avión. Así que siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan y el comandante no lo prohíba explícitamente atendiendo a necesidades del vuelo, se podrá hablar desde el avión como desde el autobús de línea. Pero las buenas noticias siempre tienen letra pequeña. Por un lado, el coste. Será posible, pero no gratis. Las operadoras podrán cargarle una tarifa extra de itinerancia ya que en vuelos largos necesitará conectarse a las redes de más de un país. La segunda mala noticia es el fin de la paz de los aviones. Ese silencio se ve amenazado como ya ocurrió con el AVE y en cualquier espacio público habitado por humanos con un móvil en la mano. Según se mire, a veces el progreso no es tal.